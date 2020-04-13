وسط تفشي فيروس كورونا.. توقعات بهبوط الناتج المحلي البريطاني الإجمالي إلى 30%

الوقت- نقلت صحيفة "تايمز" عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قوله لزملائه، إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% بين شهري أبريل ويونيو من العام الجاري.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه أعضاء في الحكومة البريطانية إلى تخفيف قيود العزل العام وسط تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن سوناك بحث احتمال حدوث تراجع يتراوح بين 25% و30% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وقالت إن عشرة وزراء يضغطون من أجل تخفيف إجراءات العزل العام الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن وزير قوله "من المهم ألا ينتهي بنا الأمر بالتسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام. نبحث ثلاثة أسابيع أخرى من العزل العام، ثم يمكننا بعد ذلك البدء في تخفيفه". ولم تذكر الصحيفة اسم الوزير.

واتخذت العديد من دول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، إجراءات عزل وحجر لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ما أثر على النشاط الاقتصادي بشكل سلبي.