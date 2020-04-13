الجيش اليمني يفشل محاولات تسلل للعدوان بالبيضاء

الوقت- أفشل الجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، عدة محاولات تسلل نفذها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في جبهة ناطع محافظة البيضاء.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن "قواتنا تمكنت - بفضل الله - من إفشال عدة تسللات في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء خلال الساعات الأولى من فجر اليوم".

وأكد أن طيران العدوان شن 15 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة في مأرب والجوف والبيضاء خلال الست الساعات الماضية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قد أعلن، مساء الأحد، أن قوى العدوان السعودي الأمريكي، شنت أكثر من 12 زحفاً وأكثر من 100 غارة جوية شنتها طائرات العدوان خلال الـ72ساعة الماضية.