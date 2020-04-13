وفاة طبيبين جزائريين بكورونا وسط مخاوف من تزايد عدد الإصابات

الوقت- توفي طبيبين اثنين في الجزائر بشكل متزامن بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وبمناسبة وفاة الطبيبين تقدمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الجزائر بنعي لهما، مؤكدة مخاوفها من تزايد تسجيل مزيد من الإصابات بين الطواقم الطبية في البلاد.

وكانت مالي قد أعلنت قبل يومين عن تسجيل أربعة إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الطواقم الطبية بالبلاد تتعلق بطبيبين اثنين وصيدلاني وقابلة.

وتمثل الطواقم الطبية الخط الأمامي في الحرب العالمية ضد وباء كورونا، حيث أصاب الفيروس العديد من أفراد هذه الطواقم نتيجة لمخالطتهم بعض المصابين وخضوع العديد منهم لحجر صحي تفاديا للإصابة.