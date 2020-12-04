الرئيس الإيراني: جميع شرائح الشعب تشارك في مكافحة كورونا والأوضاع في ايران أفضل من أوروبا

الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، في كلمة خلال اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا إن الأوضاع في ايران أفضل من أوروبا بسبب مشاركة جميع شرائح الشعب والمؤسسات في مكافحة كورونا.

وأشار الرئيس روحاني، اليوم الأحد إلى تقييم استئناف الأعمال التجارية منخفضة المخاطر، قائلا، ان وزارة الصحة ووزارة الصناعة ينبغي عليهما العمل في هذا المجال.

ولفت روحاني إلى أنه سيتم اتخاذ القرار في الاجتماع المقبل بشأن التجمعات الدينية خلال شهر رمضان المبارك.

وبيّن روحاني أن الطواقم الطبية الإيرانية سطرت التضحيات من أجل الشعب للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في توفير السلع الأساسية.

وأشار روحاني إلى أن الأوضاع في ايران أفضل من أوروبا بسبب مشاركة جميع شرائح الشعب والمؤسسات في مكافحة كورونا، لافتا الى ان رجال القانون في ايران والمصرف المركزي ووزارة الخارجية سجلوا انتصارا في رفع تجميد ارصدتنا في لوكسمبورغ.