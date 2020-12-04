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  الأحد 18 شعبان 1441

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مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية

مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية في الظروف التي كانت انظار الساحة السياسية العراقية تتجه نحو عدنان الزرفي الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لتشكيل الحكومة، ظهر فجأة اسم جديد على الساحة السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء، وذلك بعد إعلان استقالة الزرفي، حيث عيّن برهم صالح، مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة القادمة.

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أخبار

محلل سياسي: مخططات أمريكية جديدة تنطلق عبر قاعدة عين الأسد

الأحد 18 شعبان 1441
 
 
 
 
 
محلل سياسي: مخططات أمريكية جديدة تنطلق عبر قاعدة عين الأسد
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الوقت- حذر المحلل السياسي العراقي كريم الخيكاني، الاحد، من مخططات اميركية جديدة تنطلق عبر قاعدة عين الاسد، لافتا الى ان القوات الاميركية لم تنسحب تنفيذا لقرار البرلمان العراقي بل من اجل المجيء بقوات محتلة جديدة "بشكل شرعي"، حسب قوله.

وقال الخيكاني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “توجه الرئيس العراقي برهم صالح الى الانبار للاجتماع مع الحلبوسي لايخلو من اتفاقات جديدة بشأن التواجد الاميركي في العراق خاصة ان الاكراد والسنة من الراغبين ببقاء القوات الاميركية في العراق”.

واضاف ان “زيارة نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الى قاعدة عين الاسد بالانبار، لم تأت من اجل تفقد احوال الجنود، بل جاءت من اجل عقد اتفاقات جديدة لتواجد القوات الاميركية واعادة انتشارها في قواعد رئيسة بعيدة عن صواريخ المقاومة”.

وبين ان “قاعدة عين الاسد ستكون منطلقا لتنفيذ ضربات وعمليات اجرامية جديدة، وذلك بعد نصب منظومة باتريوت للدفاع الجوي وتطوير مطارها العسكري، حيث ان الحرب القادمة ستكون عبارة عن عمليات اجرامية لانهاء وجود الحشد الشعبي وخاصة في المناطق الشمالية والغربية تمهيدا لاعلان الاقليم السني” على حد قوله.

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المحلل السياسي العراقي قاعدة عين الاسد البرلمان العراقي

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