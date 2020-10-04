"كورونا" يقتحم اليمن بعد تسجيل أول إصابة.. ما مصدرها؟

الوقت-أعلنت اليمن، التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.

وقالت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، إنها سجلت أول إصابة للمرض في محافظة حضرموت، مشيرة إلى أن الحالة "مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وأن الفرق الطبية والأجهزة المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة".

من جانبها قالت مصادر إن فيروس كورونا أصاب أحد العاملين في ميناء الشحر بساحل حضرموت، بسبب اختلاطه بأجانب على متن سفن قادمة من الإمارات.

وذكرت المصادر أن محافظ حضرموت، أصدر قراراً بإغلاق ميناء الشحر لمدة اسبوع قابلة للتمديد، وإلزام جميع العاملين فيه بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين، كما حضر التجول في المدينة وفي مدينة الغيل القريبة القريبة منها.

وطافت سيارة للدفاع المدني بالمدينة، معلنة عبر مكبر للصوت حظر التجول، محذرة المواطنين الخروج من منازلهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في وقتٍ سابق، إن في حال انتشر المرض في اليمن وسوريا، سيحدث انفجاراً هائلاً في حالات الإصابة، ولن يتم محاصرة المرض بسبب هشاشة الوضع الصحي في البلدين.