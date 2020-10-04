"أصحاب الكهف" يستهدف رتلاً للجيش الأميركي في العراق

الوقت-نشر تنظيم جديد في العراق يطلق على نفسه اسم "المقاومة الاسلامية في العراق" "أصحابُ الكهف" مشاهد تظهر استهداف رتلٍ للجيش الأميركي في العراق الأربعاء الماضي.

الشريط الذي عرضه التنظيم الجديد والذي لم يتسن التأكد من صحته يظهر مشاهد لرصد رتل أميركي يتجه من أربيل إلى محافظة صلاح الدين قبل أن يتم استهدافه بعبوة ناسفة تَتبعها عبوة ثانية بعد دقيقة.

الجيش الأميركي لم يصدر أي تعليق على الهجوم، علماً بأنه في العاشر من شباط/ فبراير الماضي تأكد للميادين استهداف آليات تتبع شركة أمنية تنقل معدات عسكرية للسفارة الأميركية في بغداد ولم يعلن الأميركيون الأمر.