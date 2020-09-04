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  الخميس 15 شعبان 1441

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أخبار

العدوان السعودي الأمريكي يواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة نفطية وثلاث غذائية

العدوان السعودي الأمريكي يواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة نفطية وثلاث غذائية

الوقت- صرّح مصدر مسؤول بميناء الحديدة لشبكة المسيرة أن بحرية العدوان السعودي الأمريكي تواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة مشتقات نفطية و3 سفن غذاء الرغم من حصولها على تصاريح أممية في جيبوتي.

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أخبار

العدوان السعودي الأمريكي يواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة نفطية وثلاث غذائية

الخميس 15 شعبان 1441
 
 
 
 
 
العدوان السعودي الأمريكي يواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة نفطية وثلاث غذائية
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الوقت- صرّح مصدر مسؤول بميناء الحديدة لشبكة المسيرة أن بحرية العدوان السعودي الأمريكي تواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة مشتقات نفطية و3 سفن غذاء الرغم من حصولها على تصاريح أممية في جيبوتي.

وأوضح المصدر أن بحرية العدوان تواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة مشتقات نفطية على متنها أكثر من 320 ألف طن.

وأشار المصدر إلى أن قرصنة بحرية العدوان طالت 3 سفن غذائية رغم حصولها على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة صادرة عن الأمم المتحدة في جيبوتي.

وكانت شركة النفط اليمنية قد أعلنت أمس الأربعاء أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز 12 سفينة نفطية محملة بالمنتجات البترولية على بعد بضعة أميال من ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن فترة الاحتجاز الأولى "37" يوما.

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