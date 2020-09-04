وسط تكتم شديد في سجون البحرين .. قلق متزايد من إصابات محتملة بكورونا بين المعتقلين

الوقت- ما زالت الأنباء الواردة من سجون النظام البحريني حول إصابات محتملة لمعتقلين بوباء كورونا تزيد من قلق العوائل والأهل، خاصّة مع التكتّم الشديد حول حقيقة ما يحصل هناك.

وكان العديد من المعتقلين قد تعرّضوا لارتفاع في درجات الحرارة وضيق تنفس والانفلونزا، وهي عوارض تشبه تلك الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ما أدّى إلى الذعر في أوساط المعتقلين.

تجدر الإشارة إلى أنّ خطر انتشار الوباء في السجون يعود إلى المرتزقة والضباط الذين يخرجون ويدخلون ويختلطون مع أسرهم، والذين غالبيّتهم من جنسيّات أجنبيّة، وذلك بعد منع الزيارات لعوائل المعتقلين منذ تفشي الفيروس في البحرين.