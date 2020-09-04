غوتيرش يرحّب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في اليمن

الوقت-رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان السعودي عن وقف النار في اليمن وعدّه عاملاً مساعداً لدفع الجهود قدماً نحو السلام فضلاً عن الإستجابة الوطنية لجائحة كورونا.

ووجّه أنطونيو غوتيريش دعوة لـحركة "أنصار الله" بالعمل بموجب إلتزامهم وقفاً فورياً للقتال.

ودعا الحكومة و "أنصار الله" للتواصل بنوايا طيبة وبدون شروط مسبقة في المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص مارتين غريفيث.

وختم الأمين العام بيانه بالتشديد على أهمية الحوار للاتفاق على "آلية لتثبيت وقف شامل للنار على إمتداد اليمن، ومن أجل إتخاذ إجراءات بناء ثقة إقتصادية ترمي إلى رفع العبء عن كاهل اليمنيين واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى تسوية شاملة لأنهاء النزاع".

يأتي ذلك بعد إيراد وكالة "رويترز" معلومات مفادها بأن التحالف السعودي ضد اليمن، سيعلن وقف عملياته العسكرية على مستوى البلاد عند منتصف ليل أمس الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصادر في "التحالف" قولهم إن وقف إطلاق النار سيبدأ غداً، وذلك "دعماً لمبادرة الأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أنه "تمّت الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب منها تجنب أيّ انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قد جدد دعواته بشكل مستمر "إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية لتهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق وقف لإطلاق النار على مستوى اليمن"، مؤكداً أن "اليمن يحتاج إلى أن يركز قادته كل دقيقة من وقتهم على تجنب وتخفيف العواقب الوخيمة المحتملة لتفشي فيروس كورونا".