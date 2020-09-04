ترامب: لدي خيارات كثيرة إذا لم يتمّ التوصل لاتفاق حول إنتاج النفط

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن لديه خيارات كثيرة في حال عدم توصل السعودية وروسيا لاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالتخفيض.

واعتبر ترامب في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء، أنه "تمّ تحقيق تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي في إطار تسوية الخلاف بين روسيا والسعودية بشأن مستوى إنتاج النفط".

وأضاف ترامب مع ذلك أنّ لديه "خيارات كثيرة" في حال عدم توصل روسيا والسعودية، التي تقود منظمة "أوبك" للدول المصدرة للنفط، إلى اتفاق حول خفض الإنتاج.

كما أشار ترامب، تعليقاً على تقارير تحدثت عن اشتراط روسيا والسعودية خفض إنتاج النفط بانضمام الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء، إلى أن المنتجين الأميركيين "قد بدأوا بالتخفيض".

وتشهد أسعار النفط تراجعاً خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج النفطي في إطار مجموعة "أوبك+".

وكالة "رويترز" نقلت الإثنين الماضي عن 3 مصادر مطلعة أنه من المرجح أن تتفق دول "أوبك+"، بينها السعودية وروسيا، على خفض إنتاج النفط في حال انضمام الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء خلال الاجتماع الذي سينعقد اليوم الخميس في 9 نيسان/أبريل.

بدوره، هدد ترامب بفرض "رسوم ضخمة جداً" على واردات النفط، إذا بقيت أسعاره على حالها ولم تتغير، وأشار إلى أنه غير مهتم على الإطلاق بمصير منظمة "أوبك"، معتبراً أن "أعضاءها يدمرونها بأنفسهم".