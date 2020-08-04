ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟

الوقت- يمكن اعتبار صعود دونالد ترامب إلى السلطة وتقلده منصب رئيس لأمريكا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وتنصيبه في البيت الأبيض في 20 يناير 2017 أحد أهم الأحداث السياسية في مجال معادلات السياسة الدولية خلال العقد الحالي ، فخلال المنافسات الانتخابية ، قام ترامب بطرح شعارات صعبة تحدّى بها على المستوى المحلي لأمريكا والنظام الدولي ككل ، بالإضافة الى تقديم وعود مثيرة للجدل ، وقد افترض أنه في حال فاز في الانتخابات فإن العديد من القيم والتقاليد السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية ستواجه تحديات خطيرة.

ومع ذلك ، فمن أجل معرفة مبدأ السياسة الخارجية لإدارة دونالد ترامب بما في ذلك سياسة الجهاز الدبلوماسي الأمريكي تجاه غرب آسيا يجب الإشارة الى المفاهيم الإيجابية ؛ فان الاهتمام بما ينفيه الرئيس الأمريكي هو الأهم ، وفي الواقع ، يجب أن يستند مبدأ ترامب في السياسة الخارجية بشكل أكبر على ما لا يريده وعلى أساس إرث أسلافه في البيت الأبيض.

وفي الوقت نفسه ، يمكن تقييم أحد الأبعاد الخاصة لعقيدة دونالد ترامب في السياسة الخارجية على شكل عقيدة خروج. في الواقع ، ان ترامب وضع قدمه في البيت الأبيض مع مبدأ الخروج ، وبهذا المبدأ ، اتخذ قرارات مفاجئة وحاسمة في تقليل التزامات أمريكا بالمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف والدولية.

ومن الناحية الأمنية والعسكرية ، على الرغم من القرارات قصيرة المدى مثل الخروج من سوريا أو الانسحاب من أفغانستان والإعلان عن انخفاض أهمية منطقة غرب آسيا في استراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية والجهود المبذولة لإبرام اتفاقيات أمنية إقليمية تتماشى مع المصالح الغربية مثل ميسا أو الناتو العربي (مبيعات الأمن)، عادت الاستراتيجية العسكرية للبيت الأبيض في منطقة غرب آسيا إلى روتينها السابق المتمثل في الحفاظ على القواعد والوجود العسكري الكبير في المنطقة ، ويمكن رؤية مثال واضح على ذلك في العراق هذه الأيام.

في الواقع ، للعراق مكانة خاصة لدى دونالد ترامب ومستشاريه في البيت الأبيض ، ولا يندرج فقط تحت عقيدة الانسحاب، بل هو في الأساس مركز للاندماج المتنامي للقواعد العسكرية الأمريكية.

الآن السؤال هو ، لماذا اعتبر ترامب منذ البداية العراق استثناءً من قاعدة عقيدة الخروج؟ وما هي مكانة العراق في الاستراتيجية الأمريكية الإقليمية في عهد ترامب؟ وأي أثر سيكون للانسحاب المحتمل ، أو بالأحرى الطرد الامريكي ، من العراق على المصالح والأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة؟ ولدراسة هذه القضايا ، من الضروري أولاً فحص منطقة غرب آسيا في اطار عقيدة الخروج ، ثم مناقشة أسباب معارضة ترامب لانسحاب القوات الأمريكية من العراق والعواقب المحتملة لطردهم.

عقيدة الخروج وغرب آسيا

"عقيدة الخروج" تعارض بشكل أساسي استراتيجية الأممية الليبرالية وجزء متقدم من الانعزالية الأمريكية. في الواقع ، إن سياسة ترامب الخارجية هي تدمير "الأممية" ، والعقائد التي وضعت سياسة أسس ايديولوجية أمريكا منذ الخمسينيات ، "الترامبية" هي تيار فكري وسياسي تم دعمه من قبل بعض المجتمعات "الليبرالية" (مثل ماري لوبين في فرنسا ورايت وايلدر في هولندا). في الواقع ان "الترامبية" هي نوع من الانعزالية التي تنطوي على غرار الليبرالية. وإن انسحاب أمريكا من معاهدة باريس للمناخ ، ومعاهدة الشراكة العابرة للمحيط الهادئ ، والسياسات القومية "أمريكا أولاً" ، والدعم الاقتصادي ، وما إلى ذلك ، هو نوع من العزلة الأنانية.

يعتقد ترامب أن اتفاقيات التجارة الحرة هي صفقات تجارية كارثية يجب إيقافها في أقرب وقت ممكن. وقد شلت هذه الاتفاقيات الطاقة الإنتاجية الأمريكية وخفضت الأجور بشكل كبير. وفي رأيه ، فإن الحكومة الصينية ، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، لعبت بالعلاقات التجارية غير العادلة من خلال الحفاظ على قيمة العملة الوطنية منخفضة ، ونرى نفس العلاقات غير العادلة مع شركاء وحلفاء أمريكيين آخرين ... في الواقع ، بالنسبة لترامب ، فإن أحد التهديدات الرئيسة للمصالح الأمريكية الحيوية هي إهمال المصالح الأمريكية التجارية في المعاملات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية مع أجزاء أخرى من العالم.

وفي هذا الصدد قال ريتشارد هاس ، رئيس مجلس العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية الامريكية: "لقد وجدت سياسة ترامب الخارجية موضوعها ، وهو" مبدأ الخروج ". "لقد تخلت أمريكا أو هددت بالانسحاب من الاتفاقات الدولية المهمة ، بما في ذلك الشراكة عبر المحيط الهادئ ، واتفاقية باريس ، ونفتا ، والاتفاق النووي واليونسكو."

وفيما يتعلق بغرب آسيا أيضاً ، يعتقد ترامب أنه لا توجد حاجة لوجود عسكري أمريكي مكلف وكبير في المنطقة ، وحتى خلال الحملة الانتخابية ، أكد مراراً على أن غرب آسيا هو الأقل أهمية بالنسبة له. لكن السؤال الذي تم طرحه دائمًا على مدى السنوات القليلة الماضية هو لماذا يعتبر دونالد ترامب العراق استثناءً لهذه القاعدة.

العراق استثناء لقاعدة مبدأ الخروج

على عكس استراتيجية عقيدة الخروج طوال فترة ما بعد 2017 ، كان العراق البلد والمركز الوحيد الذي أكد فيه ترامب على وجود متزايد وأقوى لأمريكا، حتى خلال الحملة الانتخابية ، رأيناه ينتقد تحرك إدارة أوباما لخفض القوات الأمريكية في العراق. يمكن طرح عدة أسباب لجعل العراق استثناءً لمبدأ الخروج الترامبي:

1- ترامب لديه عقلية محاسب واقتصادية للغاية ؛ وبناءً على هذا المنطق ، فهو يعتقد أنه يجب تخفيض التكاليف وزيادة الإيرادات. ويعتقد ترامب أيضاً أنه يجب اكتساب فائدة كبيرة وضخمة في أي مكان يتم فيه الاستثمار، وإلا فسنعتبر خاسرين في هذه الصفقات ، وقد ذكر مرارًا وتكرارًا في الحملة الانتخابية لعام 2016 أنه في السنوات منذ عام 2003 ، بعد الغزو الذي قادته أمريكا للعراق، تم إنفاق حوالي 5 تريليونات دولار (5000 مليار دولار) في غرب آسيا والعراق ، ولكن دون جدوى أو نفع يعود لأمريكا.

حتى أن ترامب قال في خطابات عدة "أننا أنقذنا العراق من ديكتاتورية صدام، لكننا لم نستفد من نفطه ولو بقطرة" ، عندما نقوم بجمع تصريحات ترامب وأقواله ، مثل قطع الأحجية ، يصبح من الواضح لماذا يصعب على ترامب مغادرة العراق. فهو يعتقد أن امريكا يجب أن تستفيد اقتصاديا من العراق في المستقبل ، وأن ما يضمن حدوث هذا الامر هو الاحتفاظ بالقوات الامريكية في العراق.

2- من ناحية أخرى ، يعتقد ترامب أن العراق ، باعتباره الدولة الوحيدة في منطقة غرب آسيا التي قامت أمريكا بغزوها واحتلالها بشكل مباشر ، يجب أن يظل محوراً سياسيًا وعسكريًا لتمثيلها واستعراض قوتها في المنطقة وعلى المستوى الدولي. وفي الواقع ، في العالم والمنطق العقلي لعصابات ترامب ، لن يتمكن المحارب من إخلاء منطقة يسيطر عليها بسهولة باستخدام سلاح.

3- بالإضافة إلى ترامب ، يعتقد مستشاروه للأمن القومي أن العراق ، باعتباره قلب الشرق الأوسط ، يجب أن يبقى مكانًا للنفوذ والهيمنة الأمريكية في المنطقة. في الواقع ، من وجهة نظر الاستراتيجيين الأمريكيين المتطرفين والمحافظين اليمينيين ، إذا انسحبت أمريكا من العراق ، ستصبح منطقة غرب آسيا رسميًا ساحة مناورة للمنافسين الأمريكيين في المنطقة. في حين أظهرت روسيا التي تواجدت في سوريا بين ليلة وضحاها ، أن لديها إرادة جادة لتوسيع نفوذها في المنطقة ، وتسعى إلى بناء تعاون يضمن وجودها في العراق من خلال كسب ثقة بغداد وأربيل. بالإضافة إلى ذلك ، تسعى الصين ، من خلال اتباعها خطة "خريطة واحدة ، اتجاه واحد" ، إلى استخدام العراق كوسيلة لتوسيع نفوذها وقدرتها على الصعيد الدولي.

4- كما ان عقلية دونالد ترامب المناهضة لإيران هي سبب آخر لوجود أمريكا في العراق وكونه في القائمة خارج مبدأ الخروج. في الواقع ، وجهة نظر ترامب بشأن العراق هي أنه يجب على الولايات المتحدة الامريكية منع طهران من زيادة نفوذها في بغداد ، وأن جيشها يجب أن يكون مثل أداة لاحتواء قوة إيران. ونتيجة لذلك ، فهو يصر على زيادة عدد وقوة القوات الأمريكية في العراق.

إمكانية طرد امریکا والسيناريوهات المحتملة

إن قرار طرد القوات الأمريكية من العراق ، الذي وافق عليه أعضاء البرلمان العراقي في 6 يناير 2020 ، دق ناقوس الخطر بجدية لخروج الأمريكيين من العراق. وفي الوقت نفسه ، أدى إصرار ترامب على البقاء في العراق إلى خلق أزمة كبيرة اجتاحت فريق الأمن القومي الأمريكي بأكمله.

فبعد الهجمات التي شنتها قوات الحشد الشعبي على المواقع والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق ، أدرك الأمريكيون أنه ليس من السهل عليهم البقاء والاستمرار في وجودهم ، وأنه يجب ايجاد حل جديد وطريقة اخرى. وفي خطوتهم الأولى ، تبنوا استراتيجية تعزيز القوات العسكرية في عدة قواعد مهمة ، مثل عين الأسد في محافظة الأنبار وحرير في محافظة أربيل. وفي هذا الصدد ، نرى أنه تم تسليم عدة قواعد عسكرية أمريكية إلى الجيش العراقي في الأيام الأخيرة.

ومن ناحية اخرى ، لجأت الولايات المتحدة الامريكية إلى وضع أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت وسي رامس لمنع عمليات ترحيلها من العراق ، لكن موجة معارضة القوات العراقية لوجود واشنطن كبيرة لدرجة أن امريكا لا تبدو قادرة على البقاء وربما سنشهد في المستقبل القريب زيادة في طلبات اخراج قوات الولايات المتحدة من العراق. ورداً على هذا السيناريو ، من المرجح أن تتبع أمريكا استراتيجية لإضعاف الحكومة المركزية العراقية ، ومهاجمة القوات على محور المقاومة ، ومحاولة استخدام بطاقة الأكراد والعرب السنة لممارسة الضغط على الحكومة المركزية.