الرئيس الإيراني يعلن اجتياز المرحلة الأولى من مواجهة فيروس كورونا

الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان ايران اجتازت المرحلة الاولى من مواجهة فيروس كورونا التي تنتهي غدا او بعد غد.

واشار روحاني اليوم خلال اجتماع الحكومة الإيرانية إلى ان المهم بالنسبة للحكومة هو الأمل بالمستقبل والاستعداد للسلام في العالم بأسره، قائلا، غدا اليوم الوطني للتقنية النووية وسنكشف عن انجازاتنا في الطب النووي في فرصة لاحقة بسبب الظروف الحالية.

واضاف روحاني، اتخذنا خطوات طيبة جدا وتوصلنا لمعدات طبية على الرغم من المشاكل التي تسبب بها فيروس كورونا، توصلنا الى اجهزة جديدة ومعدات طبية للكشف عن فيروس كورونا خلال فترة قصيرة.

وتابع الرئيس روحاني، تقدمنا في مجال الانتاج العلمي وحققنا الكثير من الانجازات في مجال صنع المعدات، كنا نواجه مشاكل في بداية انتشار فيروس كورونا لكننا نجحنا في مواجهته بعد توفير المستلزمات والمعدات.

واعرب روحاني عن أمله في تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب على صعيد انتاج المستلزمات الطبية.

ونوه روحاني إلى ان كافة قطاعاتنا الانتاجية ناشطة وجيدة، قائلا، خصصنا مئة الف مليار لمساعدة الشرائح الفقيرة في اطار المواجهة مع فيروس كورونا وفي اطار المساعدات الشهرية التي نقدمها للمواطنين سنقدم ايضا سلفا لهم.