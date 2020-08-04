حصيلة وفيات أمريكا اليومية الأضخم بسبب كورونا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 14 شعبان 1441

إخترنا لكم

المقاومة تدقّ الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق

المقاومة تدقّ الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق الوقت- أصدرت ثماني فصائل من المقاومة العراقية بياناً مشتركاً، وصفت فيه الوجود الأمريكي في العراق بأنه احتلال، وأكدت أن المقاومة ستستمر حتى تنسحب هذه القوات بالكامل من العراق. وحذر البيان من أنه في حال عدم الانسحاب، فإن الفصائل ستحول الأراضي العراقية إلى جحيم للمحتلين...

السلطات البحرينية والإنسانية المزيفة الوقت- العالم بأسره يعيش كابوس "فيروس كورونا" وتأثيراته على الاقتصاد والصحة والعمل والمستقبل، بينما لا يزال يعيش البحرينييون كابوس آل خليفة الذين لم يعتبروا مما يجري في العالم من كوارث جراء انتشار هذا الفيروس، ويخاطرون بحياة آلاف ...

ما هي أهداف أمريكا من نشر الباتريوت في العراق؟ يمكن النظر إلى نشر نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، على أنه محاولة واشنطن الأخيرة للحصول على عذر للبقاء في العراق، محاولة تقوم على البقاء من خلال الإجبار والقوة القسرية.

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية الوقت- أشار ممثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في ايران "ماجد غماس" إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل قواتها في العراق، قائلا، هناك تحليلات مختلفة طرحت حول ذلك الأمر ، بما في ذلك ان نقل الجنود الأمريكيين قد تم بهدف تنفيذ مؤامرة حيث تأتي حكومة تستولي على السلطة في العراق و تنفيذ سياسات البيت الأبيض. كما أن هذا الترتيب العسكري الأمريكي الجديد يتم القيام به لكي لا يتعرض الأمريكيين الى غضب الشعب العراقي.

أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق.. هل يتجرّأ "ترامب" على ضرب محور المقاومة؟ الوقت- بالنظر إلى ممارسات قادة البيت الابيض السياسية، وخاصة خلال عهد "ترامب"، فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والعسكرية مع الحكومة العراقية، وكذلك علاقات بغداد مع المقاومة، يبدوا أن واشنطن تعيش حالياً في مأزق دبلوماسي في إدارة التطورات المحورية المرتبطة بسياساتها الإقليمية والعالمية...

أخبار

وسط آمال في انحسار أزمة فيروس كورونا.. أسهم أوروبا تصل لأعلى مستوى لها

وسط آمال في انحسار أزمة فيروس كورونا.. أسهم أوروبا تصل لأعلى مستوى لها

الوقت- ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على مؤشرات أولية على أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تكون في انحسار.

ترامب: قبلت استقالة وزير البحرية الأمريكية بالوكالة بعد سوء إدارته لأزمة تفشي كورونا الوقت- علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على استقالة وزير البحرية الأمريكية بالوكالة توماس مودلي، بعد سوء إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا على حاملة الطائرات تيودور روزفلت.

الرئيس الإيراني يعلن اجتياز المرحلة الأولى من مواجهة فيروس كورونا الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان ايران اجتازت المرحلة الاولى من مواجهة فيروس كورونا التي تنتهي غدا او بعد غد.

إيران تستأنف صادراتها إلى الكويت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الوقت- أعلن سفير الجمهورية الاسلامية في الكويت " محمد ايراني" عن استئناف الصادرات الى الكويت في الاسبوع القادم موكدا على التزام ايران بالبروتوكولات الصحية.

ارتفاع عدد الوفيات في كيان الاحتلال إلى 71 والإصابات 9404 الوقت- ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا في كيان الاحتلال "الاسرائيلي" إلى 71، بعد وفاة 6 أشخاص الليلة الماضية، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 9404، بحسب ما أعلنت وزارة صحّة هذا الكيان، اليوم، الأربعاء.

حصيلة وفيات أمريكا اليومية الأضخم بسبب كورونا الوقت- حصيلة وفيات هي الأعلى على الإطلاق يسجلها بلد في العالم جراء فيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، كانت من نصيب الولايات المتحدة الاميركية.

تقرير أممي حول ضحايا ألغام زرعتها فرنسا تقدّمه الجزائر للأمم المتحدة الوقت- قدّمت الجزائر تقريرا إلى الأمم المتحدة تضمن أعداد ضحايا الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي التي بلغت نحو 9 ملايين لغم وحصدت أرواح نحو 7300 جزائري.

مصدر حكومي بريطاني يؤكد أن جونسون لا يزال في المستشفى الوقت- أفاد مصدر حكومي بريطاني، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون لا يزال في المستشفى بعد دخوله إليها أمس الأحد، مع استمرار ظهور أعراض مرض كورونا عليه.

هبوط حاد لبورصات الإمارات مع تزايد المخاوف من ركود شديد الوقت- أغلقت معظم بورصات الشرق الأوسط وفي مقدمتها الإماراتية، على هبوط، مع تزايد المخاوف من ركود شديد قد تتسبب فيه أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.

في إطار مكافحة كورونا.. مجلس وزراء سوريا يعتمد بروتوكولاً علاجياً الوقت- ضمن المتابعة المستمرة لمستجدات انتشار وباء كورونا اقليميا ودوليا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي له اطلع مجلس الوزراء السوري على سير الخطة التنفيذية للوزارات والإجراءات المتخذة على مستوى المحافظات والمناطق.

وزير الصحة الأردني: ارتفعت أعداد الإصابات وسجّلنا 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا الوقت- أعلنت السلطات الأردنية، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

مجتهد: الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في السعودية أكثر من المعلنة رسمياً الوقت- أكد المغرد السعودي الشهير المعروف باسم “مجتهد”، أن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في المملكة اكبر بكثير من المعلن رسميا.

ترامب: لا روسيا ولا السعودية ستستفيد من استمرار حرب أسعار النفط الوقت- لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى إنه "سيفرض "رسوما ضخمة جدا" على واردات النفط إذا ظلت أسعار النفط كما هي، ولكنه أضاف أنه لا يتوقع إنه سيحتاج لذلك لأن لا روسيا ولا السعودية ستستفيد من استمرار حرب الأسعار بينهما".

قوات حكومة الوفاق الليبية تقصف طائرة عسكرية تابعة لخليفة حفتر الوقت- قال طرفا الصراع في ليبيا أمس الأحد، إن قوات حكومة الوفاق قصفت طائرة عسكرية تابعة لخليفة حفتر، قرب العاصمة طرابلس.

موسوي: إيران ممتنة للصين دوما في هذه الظروف الصعبة الوقت- اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الصين حكومة وشعبا بانها رائدة في مكافحة فيروس كورونا وتقديم المساعدات السخية للدول الاخرى، مؤكدا بان ايران ممتنة للصين دوما في هذه الظروف الصعبة.

الخرطوم تعلن 112 حالة اشتباه بفيروس كورونا الوقت-أكدت وزارة الصحة السودانية إلى أن حالات الإشتباه بالاصابة بفيروس كورونا بلغت 112 حالة اشتباه.

اليونان تفرض الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين الوقت-أكدت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الخميس، أن السلطات فرضت الحجر الصحي على سكان مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت من إصابة 20 شخصا فيه من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

الرئيس الإيراني: 4 ملايين طن من السلع الأساسية ستنزل الأسواق الوقت-أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني أن الحكومة ليست لديها أي مشكلة في تأمين العملة الصعبة خلال العام الايراني الحالي (بدأ 20 مارس) مضيفا ان نحو 4 ملايين طن من السلع الاساسية موجودة حاليا في جمارك البلاد وستنزل الى الأسوق خلال الايام القادمة.

رئيس الأركان الإيراني: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة الوقت-أعلن رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري أن إيران تراقب تماما التحركات الأميركية وتتابعها لحظة بلحظة، مشددا على أن إيران ليس لها أي علاقة باستهداف القواعد الأميركية في العراق.

وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بفيروس كورونا الوقت- توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا عن ٦٢ عامًا اليوم الخميس بعد إصابتها بفيروس كورونا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

نظرة على ضعف الكيان الصهيوني أمام "كورونا"؛ لماذا لم تتمكن "تل أبيب" من السيطرة على تفشي الفيروس؟

إيران تستأنف صادراتها إلى الكويت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية

تقرير أممي حول ضحايا ألغام زرعتها فرنسا تقدّمه الجزائر للأمم المتحدة

ارتفاع عدد الوفيات في كيان الاحتلال إلى 71 والإصابات 9404

ترامب: قبلت استقالة وزير البحرية الأمريكية بالوكالة بعد سوء إدارته لأزمة تفشي كورونا

الرئيس الإيراني يعلن اجتياز المرحلة الأولى من مواجهة فيروس كورونا

وسط آمال في انحسار أزمة فيروس كورونا.. أسهم أوروبا تصل لأعلى مستوى لها

هل كان "البنتاغون" ووكالات المخابرات الأمريكية على علم بظهور فيروس "كورونا" في دول العالم؟

المقاومة تدق الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق

ملف محمد بعاصيري؛ مطالبات أمريكية لمصرف لبنان المركزي

حصيلة وفيات أمريكا اليومية الأضخم بسبب كورونا

ضربات "أنصار الله" الموجعة تدكّ عروش المعتدين.. هل تتخلّى الرياض عن غرورها وترجع إلى وعيها؟

أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق.. هل يتجرّأ "ترامب" على ضرب محور المقاومة؟

وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بفيروس كورونا

وفاة ثلاثة لمرضى فيروس كورونا في كيان الاحتلال ليرتفع العدد لـ 31 وفاة

ما هي أهداف أمريكا من نشر الباتريوت في العراق؟

هبوط حاد لبورصات الإمارات مع تزايد المخاوف من ركود شديد

واشنطن بوست: وزارة العدل الأمريكية تقرّ توفير حماية لأنتوني فوسي بعد تعرضه لتهديدات

في إطار مكافحة كورونا.. مجلس وزراء سوريا يعتمد بروتوكولاً علاجياً

العالم ما بعد کورونا والانتقال من النظام الأحادي القطب

أزمة كورونا أظهرت وجه ترامب الحقيقي للشعب الأمريكي والعالم

السلطات البحرينية والإنسانية المزيفة

أمريكا المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم

الرئيس الإيراني: 4 ملايين طن من السلع الأساسية ستنزل الأسواق

وزير الصحة الأردني: ارتفعت أعداد الإصابات وسجّلنا 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة روسية: لم يعد بمقدور الحكومة السعودية تحمّل الوضع في اليمن بعد الآن

الاستغلال السياسي الأقصى لوسائل الإعلام السعودية من كورونا ضد إيران

الاحتلال السعودي للبحرين.. لماذا لا تزال قوات "درع الجزيرة" جاثمة على صدور البحرينيين؟

فايننشال تايمز: عواقب وخيمة يسببها قرار السعودية النفطي

السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات

افتتاح السفارة الأرمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. أبرز الأبعاد والتداعیات

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق

ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟

الوضع الصحي المتردي في اليمن... هل سيصمد اليمنيون إذا اجتاح فيروس كورونا البلاد؟

إعصار "أنصار الله" يصل إلى أبواب مأرب عقب عدم الموافقة على مبادرة صنعاء + خريطة ميدانية وصور

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

السيد نصر الله: إمكاناتنا بالتصرّف لمواجهة "كورونا" وعلينا خوض المعركة بروحية من يريد أن ينتصر

هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟

التطبيع في زمن الكورونا

لليوم الثالث على التوالي.. لا إصابات محلية بكورونا في الصين

هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

حصيلة وفيات أمريكا اليومية الأضخم بسبب كورونا

الأربعاء 14 شعبان 1441
 
 
 
 
 
حصيلة وفيات أمريكا اليومية الأضخم بسبب كورونا
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- حصيلة وفيات هي الأعلى على الإطلاق يسجلها بلد في العالم جراء فيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، كانت من نصيب أمريكا.

فبحسب بيانات أصدرتْها جامعة جونز هوبكنز فانّ الولايات المتحدة سجّلت الفا وتسعمائة وتسعا وثلاثين حالة وفاة، وأكثر من تسعة وعشرين ألفا وخمسائة اصابة جديدة في أربع وعشرين ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى اثني عشر ألفا وسبعمائة واثنتين وعشرين وفاة من بين أكثر من ثلاثمائة وستة وتسعين الف اصابة.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بتعليق دفع المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية، مندّدا بطريقة إدارتها للوباء، وقال إنّ تركيز المنظمة ينصب على الصين.

وقال ترامب:"تحصل منظمة الصحة العالمية من اميركا على مبالغ مالية كبيرة. نعتزم تعليق تخصيص الأموال التي ننفقها للمنظمة، المنظمة أفسدتْ ذلك، لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين".

وفي نيويورك دافع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن أداء منظمة الصحة العالمية، وقال إنّ المنظمة قامتْ بعمل هائل في ما يخصّ فيروس كورونا عبر إرسالها ملايين المعدّات الطبية إلى دول لدعمها، ومساعدتها دولا عبر التدريب، وبتوفيرها إرشادات عالمية، معتبرا أنّ المنظمة برهنتْ على قوة النظام الصحي الدولي.

وتعتبر الولايات المتحدة، الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلنة بالوباء، كما أنها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية متزايدة، ما يعني أنها قد تتخطّى قريبا إسبانيا وربّما تلحق بركب إيطاليا التي تتصدّر حاليا عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بإجمالي تجاوز سبعة عشر الف وفاة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حصيلة وفيات فيروس كورونا أمريكا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء