هبوط حاد لبورصات الإمارات مع تزايد المخاوف من ركود شديد

الوقت- أغلقت معظم بورصات الشرق الأوسط وفي مقدمتها الإماراتية، على هبوط، مع تزايد المخاوف من ركود شديد قد تتسبب فيه أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.

وفي بورصتي دبي وأبو ظبي نزل المؤشر الأحد بمقدار 2.4% و2.2% على التوالي، بفعل هبوط سهم كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول بـ4.8%.

وأكد المكتب الدولي للمعارض السبت أن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 في دبي حتى أكتوبر تشرين الأول 2021.

في الوقت نفسه، صعد مؤشر سوق الأسهم القطرية بـ0.3%، على خلفية ارتفاع سهم قطر للوقود 1.3%.

واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية، مع تباين أداء قطاعي البنوك والبتروكيماويات، ونزل سهم مصرف الراجحي بـ1.5%، في حين ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ("سابك") 2.4%.

وخارج الخليج الفارسي، أغلق المؤشر المصري القيادي منخفضا بـ1%، فيما فقد البنك التجاري الدولي 1.9%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم أمس:

السعودية: استقر المؤشر عند 6752 نقطة.

أبو ظبي: هبط المؤشر 2.2% إلى 3676 نقطة.

دبي: فقد المؤشر 2.4% ليسجل 1682 نقطة.

قطر: ارتفع المؤشر 0.3% إلى 8485 نقطة.

مصر: نزل المؤشر 1% إلى 9273 نقطة.

البحرين: خسر المؤشر 0.6% ليسجل 1322 نقطة.

سلطنة عمان: صعد المؤشر 0.1% ليبلغ 3386 نقطة.

الكويت: زاد المؤشر 0.3% مسجلا 5061 نقطة.