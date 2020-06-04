ترامب: لا روسيا ولا السعودية ستستفيد من استمرار حرب أسعار النفط

الوقت- لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى إنه "سيفرض "رسوما ضخمة جدا" على واردات النفط إذا ظلت أسعار النفط كما هي، ولكنه أضاف أنه لا يتوقع إنه سيحتاج لذلك لأن لا روسيا ولا السعودية ستستفيد من استمرار حرب الأسعار بينهما".

وعندما سئل ترامب خلال مؤتمر عن الظروف التي سيفرض فيها هذه الرسوم اشار الى انه "إذا استمرت أسعار النفط كما هي.. سأفعل ذلك.. نعم رسوم ضخمة جدا" حسبما افاد موقع النشرة.

هذا وهبطت أسعار النفط بنحو الثلثين هذا العام بعد أن عرقل (كوفيد-)19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد الطلب ومع زيادة روسيا والسعودية المنتجين الرئيسيين للنفط إنتاجهما، في حرب بشأن الحصول على نصيب من السوق.