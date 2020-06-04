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  الإثنين 12 شعبان 1441

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مصدر حكومي بريطاني يؤكد أن جونسون لا يزال في المستشفى

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وزير الصحة الأردني: ارتفعت أعداد الإصابات وسجّلنا 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا الوقت- أعلنت السلطات الأردنية، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

مجتهد: الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في السعودية أكثر من المعلنة رسمياً الوقت- أكد المغرد السعودي الشهير المعروف باسم “مجتهد”، أن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في المملكة اكبر بكثير من المعلن رسميا.

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الخرطوم تعلن 112 حالة اشتباه بفيروس كورونا الوقت-أكدت وزارة الصحة السودانية إلى أن حالات الإشتباه بالاصابة بفيروس كورونا بلغت 112 حالة اشتباه.

اليونان تفرض الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين الوقت-أكدت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الخميس، أن السلطات فرضت الحجر الصحي على سكان مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت من إصابة 20 شخصا فيه من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

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أخبار

موسوي: إيران ممتنة للصين دوما في هذه الظروف الصعبة

الإثنين 12 شعبان 1441
 
 
 
 
 
موسوي: إيران ممتنة للصين دوما في هذه الظروف الصعبة
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الوقت- اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الصين حكومة وشعبا بانها رائدة في مكافحة فيروس كورونا وتقديم المساعدات السخية للدول الاخرى، مؤكدا بان ايران ممتنة للصين دوما في هذه الظروف الصعبة.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاحد: ان الصين حكومة وشعبا رائدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقديم مساعدات سخية للدول الاخرى في العالم.

واضاف، ان شجاعة والتزام ومهنية الصين في احتواء فيروس كورونا جديرة بالتقدير وإن إيران ممتنة للصين دوما في هذه الظروف الصعبة.

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