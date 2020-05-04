كورونا في السعودية.. إخفاء وتستّر واقتصاد يتهاوى

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 11 شعبان 1441

إخترنا لكم

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية الوقت- أشار ممثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في ايران "ماجد غماس" إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل قواتها في العراق، قائلا، هناك تحليلات مختلفة طرحت حول ذلك الأمر ، بما في ذلك ان نقل الجنود الأمريكيين قد تم بهدف تنفيذ مؤامرة حيث تأتي حكومة تستولي على السلطة في العراق و تنفيذ سياسات البيت الأبيض. كما أن هذا الترتيب العسكري الأمريكي الجديد يتم القيام به لكي لا يتعرض الأمريكيين الى غضب الشعب العراقي.

أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق.. هل يتجرّأ "ترامب" على ضرب محور المقاومة؟ الوقت- بالنظر إلى ممارسات قادة البيت الابيض السياسية، وخاصة خلال عهد "ترامب"، فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والعسكرية مع الحكومة العراقية، وكذلك علاقات بغداد مع المقاومة، يبدوا أن واشنطن تعيش حالياً في مأزق دبلوماسي في إدارة التطورات المحورية المرتبطة بسياساتها الإقليمية والعالمية...

فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني الوقت - يمكن للقصة المأساوية لإطلاق سراح جلال روح الله نجاد ، وهو مواطن إيراني مسجون في فرنسا وعودته إلى إيران ، أن تفسر بعض الحقائق غير المعلنة وراء الكواليس لانتهاكات حقوق الإنسان في ما يسمى مهد الديمقراطية العالمية. قصة التضحية بمواطن إيراني في اللعبة السياسية لقصر الإليزيه لإرضاء الحكومة الأمريكية وإظهار تضامنها مع واشنطن في سياسة الضغط الأقصى على طهران.

هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟ على الرغم من الإجراءات الاحترازية والإنفاق الكبير لإنقاذ اقتصاد دولة الإمارات، إلا أن المدى الواسع واحتمال استمرار المرض في الأشهر المقبلة، يبدو أنه سيجعل إجراءات الحكومة غير فعالة إلى حد كبير. لذلك، من المتوقع في الأشهر المقبلة أن تشهد الأزمة الاقتصادية أبعاداً أوسع.

خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية الوقت- أكثر من 3 سنوات مرت ونحن نسمع عن انتهاكات تقوم بها السعودية في محافظة "المهرة" اليمنية، هذه المحافظة التي لاطالما حاولت ان تبقى خارج الصراع الدائر في اليمن، وحافظت على هدوئها الى ان قررت السعودية والامارات اخراجها عن صمتها ....

أخبار

الخرطوم تعلن 112 حالة اشتباه بفيروس كورونا

الخرطوم تعلن 112 حالة اشتباه بفيروس كورونا

الوقت-أكدت وزارة الصحة السودانية إلى أن حالات الإشتباه بالاصابة بفيروس كورونا بلغت 112 حالة اشتباه.

اليونان تفرض الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين الوقت-أكدت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الخميس، أن السلطات فرضت الحجر الصحي على سكان مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت من إصابة 20 شخصا فيه من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

الرئيس الإيراني: 4 ملايين طن من السلع الأساسية ستنزل الأسواق الوقت-أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني أن الحكومة ليست لديها أي مشكلة في تأمين العملة الصعبة خلال العام الايراني الحالي (بدأ 20 مارس) مضيفا ان نحو 4 ملايين طن من السلع الاساسية موجودة حاليا في جمارك البلاد وستنزل الى الأسوق خلال الايام القادمة.

رئيس الأركان الإيراني: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة الوقت-أعلن رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري أن إيران تراقب تماما التحركات الأميركية وتتابعها لحظة بلحظة، مشددا على أن إيران ليس لها أي علاقة باستهداف القواعد الأميركية في العراق.

وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بفيروس كورونا الوقت- توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا عن ٦٢ عامًا اليوم الخميس بعد إصابتها بفيروس كورونا.

واشنطن بوست: وزارة العدل الأمريكية تقرّ توفير حماية لأنتوني فوسي بعد تعرضه لتهديدات الوقت- أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزارة العدل الأمريكية أقرت توفير حماية لأنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لتعرضه لتهديدات وانتقادات حادة.

وفاة ثلاثة لمرضى فيروس كورونا في كيان الاحتلال ليرتفع العدد لـ 31 وفاة الوقت- ارتفع عدد الوفيات في كيان الاحتلال، اليوم الخميس، إلى 31 بعد الإعلان خلال ساعة عن وفاة ثلاثة مرضى بفيروس كورونا.

ظريف لترامب: إيران لن تكون البادئة بالحرب لكنها تلقّن من يقوم بذلك درساً لن ينساه الوقت- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان ايران لن تكون البادئة بالحرب لكنها تلقن من يقوم بذلك درسا لن ينساه.

أمريكا تتخلى عن ذوي الاحتياجات الخاصة ليلاقوا مصيرهم، إذا أصيبوا بكورونا الوقت-أصدرت بعض ولايات أميركا قرارا بعيدا عن الانسانية ينص على عدم علاج مرضى متلازمة داون والشلل الدماغي وآخرون إذا أصيبوا ب-فيروس كورونا.

ميغوئل برغر: هدف أوروبا تسهيل التجارة مع إيران وحفظ الاتفاق النووي الوقت-أشار مدير عام الشؤون الاقتصادية والتنمية المستديمة في وزارة الخارجية الألمانية ميغوئل برغر إلى إنجاز أول معاملة مالية بين أوروبا وإيران عبر آلية إينستكس، معتبرا أن الهدف هو تسهيل التجارة مع إيران وحفظ الاتفاق النووي.

فيروس كورونا يصيب 120 ويقتل شخصين في تايلاند الوقت-أكد المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد 19 في تايلاند، عن تسجيل 120 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البلاد وحالتي وفاة اليوم الأربعاء.

دون استثناءالرئيس الإيراني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران الوقت-أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني مجددا عن شكره وتقديره للمواطنين لتعاونهم في تطبيق خطة التباعد الاجتماعي، معلنا انخفاض مؤشر انتشار فيروس كورونا وقال بإن الإحصاءات تظهر انخفاض تفشي فيروس كورونا في جميع المحافظات دون استثناء.

علي رضا رئيسي: 65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا الوقت-أكد مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني علي رضا رئيسي بأن أكثر من 65 مليون شخص في البلاد قد خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بفيروس كورونا في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة الفيروس.

رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية: تقارير تبعث على الأمل بشأن السيطرة على فيروس كورونا الوقت-أكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود واعظي أن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا شهد تناول تقارير وإحصاءات تبعث على الأمل عن عملية مكافحة فيروس كورونا.

المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني: تحركات أميركا في العراق والمنطقة حرب نفسية الوقت-كتب المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أميرعبداللهيان تغريدة على تويتر قال فيها أن التحركات السياسية للأميركيين في العراق والمنطقة قد تكون نوعا من الحرب النفسية.

الخارجية الإيرانية تعلق على التحركات الأمريكية في العراق الوقت-أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن التحركات العسكرية الاخيرة للاحتلال الامريكي في العراق، تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

الجيش الأميركي يثبّت صواريخ باتريوت في قاعدة عين الأسد الوقت-بدأ الجيش الأميركي بتثبيت منظومة صواريخ باتريوت بجناحه

"لمدة 60 يوماً".... واشنطن تجدد قيوداً على طهران الوقت-قالت وزارة الخارجية الأميركية "إن الولايات المتحدة جددت أربعة

غزة: اعتقال عدد من عملاء الاحتلال... وفصائل المقاومة تثمّن

الحوثي يبحث مع غريفيث فكّ الحصار وإيقاف العدوان الوقت-بحث عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في لقاء ثانٍ مع المبعوث الأممي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كورونا في السعودية؛ اخفاء وتستر واقتصاد يتهاوى

استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب في اليمن

التضيحة والفداء.. رجال المقاومة يتقدّمون الصفوف لمواجهة فيروس كورونا في عدد من البلدان

سجل أسود أمريكي في لطم الذات وخلق الأعذار للعمليات العسكرية

هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟

فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني

في ذكرى يوم الأرض.. حماس: لا طريق لتحرير الأرض والإنسان سوى طريق المقاومة

مجلة "ناشيونال إنترست": القدرات الإيرانية تفضح خرافة تفوّق الطائرات المسّيرة الأمريكية والإسرائيلية

أمريكا تتخلى عن ذوي الاحتياجات الخاصة ليلاقوا مصيرهم، إذا أصيبوا بكورونا

واشنطن بوست: وزارة العدل الأمريكية تقرّ توفير حماية لأنتوني فوسي بعد تعرضه لتهديدات

ميغوئل برغر: هدف أوروبا تسهيل التجارة مع إيران وحفظ الاتفاق النووي

تجارب سريرية لدواء كورونا تقوم بها شركات أدوية فرنسية أمريكية في روسيا

إيران تقدم للولايات المتحدة أجهزة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

علي رضا رئيسي: 65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا

ضربات "أنصار الله" الموجعة تدكّ عروش المعتدين.. هل تتخلّى الرياض عن غرورها وترجع إلى وعيها؟

اليونان تفرض الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين

ترامب: ينتظرنا الكثير من التحديات

رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية: تقارير تبعث على الأمل بشأن السيطرة على فيروس كورونا

السلطات الصحية في السودان تسجّل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا"

"مجتهد" يفجر مفاجأة حول الملك سلمان وما يخطط له نجله!

الاستغلال السياسي الأقصى لوسائل الإعلام السعودية من كورونا ضد إيران

"ترامب" وكابوس الانتقام الصعب.. هل ستُجبر القوات الأمريكية في نهاية المطاف على مغادرة العراق؟

انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان

التطبيع في زمن الكورونا

فايننشال تايمز: عواقب وخيمة يسببها قرار السعودية النفطي

كيف كشف كورونا عن الوجه الغربي من وراء القناع؟

اتصال ابن زايد وسقوط مشاريع "عزل سوريا"

الاحتلال السعودي للبحرين.. لماذا لا تزال قوات "درع الجزيرة" جاثمة على صدور البحرينيين؟

الجزائر تضع مواطنيها القادمين من تونس في الحجر الصحي

الوضع السيء للاجئين على الحدود اليونانية.. لعبة سياسية بين "أردوغان" وأوروبا تدور حلقاتها في دائرة اللاجئين

إعصار "أنصار الله" يصل إلى أبواب مأرب عقب عدم الموافقة على مبادرة صنعاء + خريطة ميدانية وصور

سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية

ذعر "آل سعود" من سيطرة "أنصار الله" على حقول النفط اليمنية.. لماذا تم إدخال قوات وأنظمة عسكرية أمريكية إلى جنوب اليمن؟ + صور وخرائط ميدانية

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

كورونا في السعودية.. إخفاء وتستّر واقتصاد يتهاوى

الأحد 11 شعبان 1441
 
 
 
 
 
كورونا في السعودية.. إخفاء وتستّر واقتصاد يتهاوى
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في أواخر عام 2019 ، تم الإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا في الصين وانتشر بسرعة إلى بلدان مختلفة حول العالم. وكانت السعودية في البداية من بين الدول التي نفت انتشار الفيروس، على الرغم من مزاعم المسؤولين الهنود عن إصابة مواطن هندي في السعودية.

وفي مطلع فبراير / شباط ، أعلن مسؤول من وزارة الصحة السعودية أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا في السعودية. في غضون ذلك، غرد مستشار الشؤون الخارجية الهندي بأن ممرضة هندية في السعودية تم تشخيصها بمرض مجهول، وأن الممرضة تعالج في مستشفى عسير في جنوب غرب السعودية. وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان إن وزارة الخارجية الهندية تشير إلى مرض يعرف باسم "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية".

وأخيرًا، في 3 مارس، أعلن المسؤولون السعوديون عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا (Qovid-19) ، وهو مواطن أفغاني.

حظر التجول بأمر من ملك السعودية

بعد انتشار فيروس كورونا في السعودية، اضطر المسؤولون السعوديون إلى فرض حظر التجول ليلاً. بناء على أمر من ملك السعودية، وبناء على هذا القرار يبدأ حظر التجول من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمر الصادر عن العاهل السعودي سيستمر 21 يوما.

كيف أثّر فيروس كورونا على موسم الحج

دعت السعودية على لسان وزير الحج محمد صالح بنتن، دول العالم إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج، حتى تتضح الرؤية بشأن وباء كورونا. وأضاف في تصريح لقناة الإخبارية السعودية الثلاثاء، أن السعودية "على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال، لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم"، ويبقى السؤال هل ستلغي السعودية موسم الحج؟.

ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنوياً، يشكل إنفاقهم خلال الموسم مورداً مالياً ضخماً لاقتصاد المملكة، يناهز 7 مليارات دولار. حتى إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد قدّم مقاربة اقتصادية، العام الماضي، من خلال رؤية السعودية 2030، تطمح إلى استضافة 30 مليون حاج ومعتمر، بإجمالي إيرادات يصل لـ50 مليار دولار سنوياً حال تحقيق الرؤية.

وبالنسبة لاقتصاد مدينة مكّة وحدها التي تحتضن شعائر الحج، فإن موسم الحج يمثل %70 من الإيرادات السنوية للمدينة، ويقدم الآلاف من الأعمال الموسمية لشباب وشابات مكة.

ويُنعش وجود الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة مهناً خاصة عدة، كتجارة اللحوم، والحلاقة، وتحويل العملات، وتلعب الأخيرة دوراً حيوياً في تدفق النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات بالسعودية، ناهيك عن تسوق الحجاج وشرائهم للهدايا.

الخيار الأكثر ترجيحاً أمام السلطات السعودية هو إلغاء الموسم بالكامل، فحتى اللحظة لا تزال جائحة كورونا مستعرة حول العالم، وما زالت الإصابات تتضاعف، وأوشكت أن تكسر حاجز المليون إصابة و50 ألف وفاة، ومن غير المستبعد أن يتم إيجاد لقاح للفيروس قبل عام على الأقل، كما ترجح منظمة الصحة العالمية وحكومات الدول التي بدأت العمل على ذلك.

تأثير كورونا على سعر النفط واقتصاد السعودية

تنفق السعودية والإمارات  عشرات المليارات لدعم اقتصاداتهما خلال أزمة الكورونا وتراجع أسعار النفط، لكن تقليص مشاريع الدولة يحد من التأثير، وفقا لتقرير وكالة رويترز.

ويرى التقرير أن هناك مشكلة سيولة في الدولتين، ويشير إلى أن الخبراء توقعوا أن يصل عجز موازنة السعودية إلى 22% في حال كان سعر البترول 30 دولارا، كما تتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يصل عجز موازنة إمارة أبو ظبي هذا العام إلى 7.5% مقابل 0.3% في العام الماضي.

وسجلت أسعار النفط تراجعا إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2002 في ظل انهيار الطلب على النفط الخام وتفشي فيروس كورونا.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت الشهر الماضي بأكثر من النصف ما اجبر شركات على تخفيض أو وقف الإنتاج.

وعلاوة على تراجع الطلب، اندلعت حرب أسعار بين السعودية وروسيا في وقت سابق من الشهر الحالي.

بدأت هذه الحرب بعد أن عجزت السعودية عن إقناع روسيا بدعم تخفيضات الإنتاج التي اتُفق عليها مع الأعضاء الآخرين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

ومع أنّ السعودية لا تخسر إذا باعت سعر برميل النفط بـ20 دولاراً، لأنّ إنتاجه لا يكلفها سوى 2.80 دولار، فإنّ حكومتها تحتاج إلى سعر برميل يزيد عن 80 دولاراً لموازنة ميزانيتها وتنفيذ خططها الطموحة لتنويع الاقتصاد وفق صحيفة لاتريبيون الفرنسية

ويقول المراقبون بأنّ روسيا والسعودية رغم تمتّعهما مالياً بمجال للمناورة لن تكونا قادرتين على المقاومة مع مرور الوقت، وها هو النفط الصخري الأميركي يمر بفترة صعبة وعصيبة لأن انهيار الأسعار يمكن أن يكون قاتلاً للعديد من الشركات في هذا القطاع علماً بأنها تحتاج في المتوسط إلى سعر برميل بنحو 50 دولاراً لتحقيق الأرباح.

الإحصائيات الجديدة لمصابي كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السعودية .

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية حتى يوم السبت وفق وزارة الصحة 2179 حالة.

وبحسب وزارة الصحة السعودية فقد سجلت 4 وفيات بكورونا، ليصل تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 29.

وأكدت الوزارة أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا قد وصل إلى 420 حالة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية الحج كورونا احصائيات النفط حرب النفط الملك سلمان ابن سلمان ولي العهد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء