الرئيس الإيراني: 4 ملايين طن من السلع الأساسية ستنزل الأسواق

الوقت-أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني أن الحكومة ليست لديها أي مشكلة في تأمين العملة الصعبة خلال العام الايراني الحالي (بدأ 20 مارس) مضيفا ان نحو 4 ملايين طن من السلع الاساسية موجودة حاليا في جمارك البلاد وستنزل الى الأسوق خلال الايام القادمة.

وقال روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لادارة ومكافحة كورونا اليوم الخميس: ان نحو 4 ملايين طن من السلع الاساسية موجودة حاليا في جمارك البلاد وستدخل الى الأسواق خلال الايام القادمة.

واضاف روحاني: إن محاربة الفقر شيء يشبه محاربة كورونا ويجب أخذ هذين الأمرين بنظر الاعتبار.

وتابع قائلا : إن طريق مكافحة فيروس كورونا لن يكون قصيرا، مشيرا الى ان الفيروس قد يبقى في البلاد لفترة ليست قصيرة.

وأضاف الرئيس الايراني: قد نفرض خلال الايام القادمة قيودا على التجمعات للحد من انتشار الفيروس.

ودعا روحاني الى بذل الجهود لتأمين كل ما يحتاجه المواطنون ، وأن تتواصل النشاطات الاقتصادية التي تصب في هذا المجال مع الالتزام بكل التعاليم الصحية.

وأكد الرئيس روحاني أن الحكومة تتحرك باتجاهين هما محاربة كورونا ومحاربة الفقر في آن واحد، خاصة وان العديد من المواطنين قد فقدوا مصادر دخلهم بسبب متطلبات المواجهة مع كورونا ، مشيرا الى أن الحكومة اتخذت قرارات جيدة في الجانب الاقتصادي وستعلن عنها يوم الأحد القادم.

واشار رئيس الجمهورية مجددا الى أن من الصعوبة تحديد تاريخ معين لانتهاء ازمة كورونا ، معتبرا ان بقاء الفيروس قد يدوم اشهر أو حتى نهاية العام، وبالتالي علينا الالتزام ببرامج وزارة الصحة وتعليماتها ونطبقها في كل مكان ، حتى بعد انحسار انتشار كورونا وعودة المشاغل الى طبيعتها.