رئيس الأركان الإيراني: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة

الوقت-أعلن رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري أن إيران تراقب تماما التحركات الأميركية وتتابعها لحظة بلحظة، مشددا على أن إيران ليس لها أي علاقة باستهداف القواعد الأميركية في العراق.

وفي تصريح إعلامي وفي إشارة إلى تحركات أميركا بالمنطقة قال باقري: إن اذا كانت لدى أميركا أدنى نوايا سيئة تجاه أمن بلادنا فستواجه أشد ردود الأفعال.

وفيما نوه إلى أن إيران تراقب تماما التحركات الأميركية وتتابعها لحظة بلحظة، شدد على أن المنظومات الدفاعية الإيرانية تراقب بيقظة تامة كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.

وفي جانب آخر من كلامه أكد باقري على أن استهداف القواعد الأميركية كان ردا طبيعيا من الشعب العراقي والمقاومة على اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس.

وشدد رئيس الأركان الإيراني على أن إيران ليس لها أي علاقة باستهداف القواعد الأميركية في العراق، وقال إن ما يزعمه الأميركيون من صلة إيران به محض أكاذيب.

وصرح باقري بالقول: الأميركيون يعون جيدا أن شعوب المنطقة ومنها الشعب العراقي يرفضون وجودهم العسكري غير المشروع في بلدانهم.