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  الخميس 8 شعبان 1441

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هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟ على الرغم من الإجراءات الاحترازية والإنفاق الكبير لإنقاذ اقتصاد دولة الإمارات، إلا أن المدى الواسع واحتمال استمرار المرض في الأشهر المقبلة، يبدو أنه سيجعل إجراءات الحكومة غير فعالة إلى حد كبير. لذلك، من المتوقع في الأشهر المقبلة أن تشهد الأزمة الاقتصادية أبعاداً أوسع.

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أخبار

الخرطوم تعلن 112 حالة اشتباه بفيروس كورونا

الخرطوم تعلن 112 حالة اشتباه بفيروس كورونا

الوقت-أكدت وزارة الصحة السودانية إلى أن حالات الإشتباه بالاصابة بفيروس كورونا بلغت 112 حالة اشتباه.

اليونان تفرض الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين الوقت-أكدت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الخميس، أن السلطات فرضت الحجر الصحي على سكان مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت من إصابة 20 شخصا فيه من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

الرئيس الإيراني: 4 ملايين طن من السلع الأساسية ستنزل الأسواق الوقت-أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني أن الحكومة ليست لديها أي مشكلة في تأمين العملة الصعبة خلال العام الايراني الحالي (بدأ 20 مارس) مضيفا ان نحو 4 ملايين طن من السلع الاساسية موجودة حاليا في جمارك البلاد وستنزل الى الأسوق خلال الايام القادمة.

رئيس الأركان الإيراني: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة الوقت-أعلن رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري أن إيران تراقب تماما التحركات الأميركية وتتابعها لحظة بلحظة، مشددا على أن إيران ليس لها أي علاقة باستهداف القواعد الأميركية في العراق.

وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بفيروس كورونا الوقت- توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا عن ٦٢ عامًا اليوم الخميس بعد إصابتها بفيروس كورونا.

واشنطن بوست: وزارة العدل الأمريكية تقرّ توفير حماية لأنتوني فوسي بعد تعرضه لتهديدات الوقت- أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزارة العدل الأمريكية أقرت توفير حماية لأنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لتعرضه لتهديدات وانتقادات حادة.

وفاة ثلاثة لمرضى فيروس كورونا في كيان الاحتلال ليرتفع العدد لـ 31 وفاة الوقت- ارتفع عدد الوفيات في كيان الاحتلال، اليوم الخميس، إلى 31 بعد الإعلان خلال ساعة عن وفاة ثلاثة مرضى بفيروس كورونا.

ظريف لترامب: إيران لن تكون البادئة بالحرب لكنها تلقّن من يقوم بذلك درساً لن ينساه الوقت- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان ايران لن تكون البادئة بالحرب لكنها تلقن من يقوم بذلك درسا لن ينساه.

أمريكا تتخلى عن ذوي الاحتياجات الخاصة ليلاقوا مصيرهم، إذا أصيبوا بكورونا الوقت-أصدرت بعض ولايات أميركا قرارا بعيدا عن الانسانية ينص على عدم علاج مرضى متلازمة داون والشلل الدماغي وآخرون إذا أصيبوا ب-فيروس كورونا.

ميغوئل برغر: هدف أوروبا تسهيل التجارة مع إيران وحفظ الاتفاق النووي الوقت-أشار مدير عام الشؤون الاقتصادية والتنمية المستديمة في وزارة الخارجية الألمانية ميغوئل برغر إلى إنجاز أول معاملة مالية بين أوروبا وإيران عبر آلية إينستكس، معتبرا أن الهدف هو تسهيل التجارة مع إيران وحفظ الاتفاق النووي.

فيروس كورونا يصيب 120 ويقتل شخصين في تايلاند الوقت-أكد المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد 19 في تايلاند، عن تسجيل 120 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البلاد وحالتي وفاة اليوم الأربعاء.

دون استثناءالرئيس الإيراني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران الوقت-أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني مجددا عن شكره وتقديره للمواطنين لتعاونهم في تطبيق خطة التباعد الاجتماعي، معلنا انخفاض مؤشر انتشار فيروس كورونا وقال بإن الإحصاءات تظهر انخفاض تفشي فيروس كورونا في جميع المحافظات دون استثناء.

علي رضا رئيسي: 65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا الوقت-أكد مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني علي رضا رئيسي بأن أكثر من 65 مليون شخص في البلاد قد خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بفيروس كورونا في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة الفيروس.

رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية: تقارير تبعث على الأمل بشأن السيطرة على فيروس كورونا الوقت-أكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود واعظي أن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا شهد تناول تقارير وإحصاءات تبعث على الأمل عن عملية مكافحة فيروس كورونا.

المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني: تحركات أميركا في العراق والمنطقة حرب نفسية الوقت-كتب المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أميرعبداللهيان تغريدة على تويتر قال فيها أن التحركات السياسية للأميركيين في العراق والمنطقة قد تكون نوعا من الحرب النفسية.

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أخبار

وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بفيروس كورونا

الخميس 8 شعبان 1441
 
 
 
 
 
وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بفيروس كورونا
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الوقت- توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا عن ٦٢ عامًا اليوم الخميس بعد إصابتها بفيروس كورونا.

واعلنت بعض القنوات الاخبارية في بيروت أنها كانت تعاني من مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي وكانت تعالج في مستشفى قلب يسوع في شرق بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية عاتية قبل ظهور الفيروس، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن.

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