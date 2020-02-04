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  الخميس 8 شعبان 1441

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أخبار

واشنطن بوست: وزارة العدل الأمريكية تقرّ توفير حماية لأنتوني فوسي بعد تعرضه لتهديدات

الخميس 8 شعبان 1441
 
 
 
 
 
واشنطن بوست: وزارة العدل الأمريكية تقرّ توفير حماية لأنتوني فوسي بعد تعرضه لتهديدات
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الوقت- أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزارة العدل الأمريكية أقرت توفير حماية لأنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لتعرضه لتهديدات وانتقادات حادة.

ونقلت مصادر للصحيفة أن قلق وزير الصحة والخدمات الاجتماعية، أليكس عازار، على سلامة فوسي، مرده أن ظهور الطبيب بشكل متكرر للجمهور، لم يُستقبل بالتعليقات الإيجابية على شبكة الإنترنت فحسب، بل وبأخرى حادة.

وطلبت وزارة الصحة بتوفير حماية خاصة لفوسي، ووافقت وزارة العدل بدورها على الطلب.

وذكر في السياق أن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أصبح هدفا لانتقادات من قبل المدونين والمراقبين اليمينيين الذين يطالبون بالحد من القيود التي فرضت بسبب الفيروس التاجي المستجد (كورونا) في البلاد، والتي تؤثر سلبيا على النشاط الاقتصادي.

ولفتت الصحيفة إلى أن فوسي كان أحد الذين دعوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تمديد سريان التوصيات بشأن التباعد الاجتماعي.

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