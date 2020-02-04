وفاة ثلاثة لمرضى فيروس كورونا في كيان الاحتلال ليرتفع العدد لـ 31 وفاة

الوقت- ارتفع عدد الوفيات في كيان الاحتلال، اليوم الخميس، إلى 31 بعد الإعلان خلال ساعة عن وفاة ثلاثة مرضى بفيروس كورونا.

وأعلن مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة (شمال)، أن المريض رقم 27 وهو مسن يبلغ من العمر 77 عامًا توفي بعد معاناته من أمراض مزمنة.

فيما أعلن مستشفى "شيبا" في مدينة رمات غان بجانب تل أبيب (مركز) عن وفاة الضحية رقم 28 وهو مسن يبلغ من العمر (98 عامًا).

كما أعلن مستشفى "برزيلاي" في مدينة أشكلون (جنوب) عن وفاة المريض رقم 29 (78 عامًا) كان قد عانى من أمراض مزمنة.

وفي وقت لاحق أعلن مستشفى "سوروكا" في بئر السبع (جنوب) عن وفاة المريض رقم 30 والذي يبلغ من العمر (87 عامًا)، وفي وقت لاحق، كما أعلن مستشفى "ايخيلوف" في مدينة تل أبيب عن وفاة المريض رقم 31 وهو مسن يبلغ من العمر (72 عامًا)، وذلك بعد معاناتهم جميعًا من أمراض مزمنة.

وأعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، صباح الخميس، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع إجمالي العدد إلى 6211، منهم 107 بحالة خطيرة حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وتخشى الصحة "الإسرائيلية" من ازدياد مطرد في أعداد الإصابات مع حلول عيد الفصح اليهودي وبخاصة في صفوف المتدينين، إذ سجلت أعلى نسب الإصابات في مدينة "بني براك" التي تشهد حالة من عدم الالتزام بالتعليمات حول المكوث في المنازل.

كما أعلن وزير الصحة "الإسرائيلي" يعقوف ليتسمان، فجر الخميس، إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن مكتب ليتسمان أنه بعد إجراء الفحص الوبائي، سيتم إبلاغ من التقى الوزير وزوجته في الأسبوعين الأخيرين، بالدخول إلى الحجر المنزلي.

وفي السياق، أفيد بأن مدير عام صحة وزارة الاحتلال دخل الحجر الصحي، بعد إعلان إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا، كما لحقه مدير جهاز الموساد.