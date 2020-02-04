ظريف لترامب: إيران لن تكون البادئة بالحرب لكنها تلقّن من يقوم بذلك درساً لن ينساه

الوقت- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان ايران لن تكون البادئة بالحرب لكنها تلقن من يقوم بذلك درسا لن ينساه.

وفي تغريدة له على تويتر اليوم الخميس رد ظريف على اتهامات وتهديدات الرئيس الامريكي محذرا اياه من الانخداع بالاخرين.

واضاف ظريف مخاطبا ترامب: لايخدعنكم دعاة الحرب الدائمة مرة اخرى، لافتا الى ان ايران لديها اصدقاء لا "وكلاء" ، ولا يمكن لاحد ان يمتلك ملايين "الوكلاء ".

وتابع ظريف في تغريدته: ان إيران وخلافا لامريكا التي تستخدم الكذب والخداع والاغتيالات، تتخذ مواقفها بكل شفافية وتدافع عن نفسها علنا.