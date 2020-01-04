أمريكا تتخلى عن ذوي الاحتياجات الخاصة ليلاقوا مصيرهم، إذا أصيبوا بكورونا

الوقت-أصدرت بعض ولايات أميركا قرارا بعيدا عن الانسانية ينص على عدم علاج مرضى متلازمة داون والشلل الدماغي وآخرون إذا أصيبوا ب-فيروس كورونا.

من بين تلك الولايات كانت ولاية ألاباما حيث أمرت بتوجيهات صارمة بترك الأشخاص المعاقين المصابين بمتلازمة داون والشلل الدماغي والتوحد والخرف ليلاقوا حدفهم و يموتوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

ووجهت ولايات كواشنطن و أريزوما أخرى الأطباء لإعطاء الأولوية في تلقي العلاج لمن هم لا يعانون من تأخر عقلي شديد أو خرف متقدم أو معتدل أو مضاعفات عصبية كارثية أو إصابات الدماغ الرضية الشديدة وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث سيتم استبعاد هؤلاء عن أولوية تلقي دعم التنفس الاصطناعي وتخصيص الموارد للمرضى الذين تكون حاجتهم أكبر أو الذين يشير تشخيصهم إلى نتيجة إيجابية بموارد قليلة.

أعزت هذه الولايات فعلتها تلك إلى النقص الشديد بأجهزة التنفس الاصطناعي والتي لا يمكن تأمينها لكافة الأشخاص المصابين والأولوية بالشفاء لمن هم أصحاء عقليا.

جماعات الدفاع عن الإعاقة لم يعجبها الأمر وقدمت شكاوي ضد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية وتسعى إلى ضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز بما يتعلق بالرعاية الطبية الطارئة .