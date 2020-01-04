ميغوئل برغر: هدف أوروبا تسهيل التجارة مع إيران وحفظ الاتفاق النووي

الوقت-أشار مدير عام الشؤون الاقتصادية والتنمية المستديمة في وزارة الخارجية الألمانية ميغوئل برغر إلى إنجاز أول معاملة مالية بين أوروبا وإيران عبر آلية إينستكس، معتبرا أن الهدف هو تسهيل التجارة مع إيران وحفظ الاتفاق النووي.

وفي تغريدة له على موقع التواصل “الاجتماعي “تويتر” مساء الثلاثاء كتب برغر: إن هذه خطوة مهمة لدعم الشعب الإيراني بالسلع الطبية.

وأضاف: أن هدفنا هو تسهيل التجارة بين إيران وأوروبا عبر آلية إينستكس التي تضمن أعلى معايير الالتزام (بالاتفاق النووي).

وقد أعلنت الخارجية الألمانية الثلاثاء أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية إينستكس.

وذكرت الوزارة في بيان لها “تؤكد فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن آلية إينستكس أجرت بنجاح أول معاملة لها، ما سمح بتصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران. هذه المعدات هي الآن في إيران”.

وأوضحت الوزارة أن “إينستكس ستعمل على معاملات أخرى” مع إيران و”تواصل تطوير هذه الآلية”، من دون إعطاء تفاصيل أخرى، وأنها تعمل على شكل غرفة مقاصة تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها وفي المقابل استيراد منتجات أخرى.