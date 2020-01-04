علي رضا رئيسي: 65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا

الوقت-أكد مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني علي رضا رئيسي بأن أكثر من 65 مليون شخص في البلاد قد خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بفيروس كورونا في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة الفيروس.

وقال رئيسي الثلاثاء: لغاية الآن تم إجراء الفحص المبدئي لأكثر من 65 مليون شخص في إطار هذا المشروع، من ضمنهم أكثر من 54 مليونا و400 ألف من قبل الوحدات الصحية والعلاجية و11 مليونا بواسطة المنظومة salamat.gov.ir.

يذكر أن أحدث إحصائية في البلاد تشير إلى إصابة 44 الفا و 606 أشخاص لغاية الآن بصورة مؤكدة بهذا الفيروس، توفي منهم 2898 فيما تعافى 14 ألفا و 565 آخرون.