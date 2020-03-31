الجيش الأميركي يثبّت صواريخ باتريوت في قاعدة عين الأسد

الوقت-بدأ الجيش الأميركي بتثبيت منظومة صواريخ باتريوت بجناحه في قاعدة عين الأسد في الأنبار، بحسب معلومات الميادين.

وأفاد المعلومات بتوقّع وصول منظومتين إلى إقليم كردستان العراق.

وتزامن ذلك مع تحليق مستمر لطائرات شحن أميركية وطائرات شينوك من الحدود العراقية السورية إلى القاعدة، حيث يُتوقع أنها لنقل معدات أو عُدد أو لتحريك جنود مع عُددهم.

وقال مسؤول عسكري أميركي لوكالة رووداو، إن "بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة حرير في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وأن هناك بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق".