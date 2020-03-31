الحوثي يبحث مع غريفيث فكّ الحصار وإيقاف العدوان

الوقت-بحث عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في لقاء ثانٍ مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث إيقاف العدوان وفك الحصار وتسليم الرواتب.

محمد علي الحوثي وفي تغريدة له على تويتر قال إن إلقاء طائرات التحالف السعوديّ للكمامات محاولةٌ أميركيةٌ سعوديةٌ لنشر فيروس كورونا، وإلا لكانت أتت من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أنه جرىإبلاغ غريفيث بشنّ التحالف 300 غارة منذ ترحيب حركة أنصار الله بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لـ وقف الحرب.

وأكدت وزارة الخارجية العُمانية أمس الإثنين أن بلادها تتابع باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على الأراضي السعودية.