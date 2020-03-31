ترامب: ينتظرنا الكثير من التحديات

الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن روسيا أرسلت إلى الولايات المتحدة طائرة محملة بالمعدات الطبية، كما أن الصين قامت أيضاً بإرسال بعض الموارد.

وفي مؤتمره الصحافيِ اليومي حول تطورات الوضع بشأن انتشار فيروس كورونا، تحدث ترامب عن "ثلاثينَ يوماً من التحدي تواجه البلاد"، قائلاً: "لقد قمنا بإنجاز تاريخيٍ في حربنا ضد الكورونا. لقد تم فحص نحو مليون أميركيٍ، أي أكثر من أي بلد في العالم. سنواجه تحدياً خلال الأيام الثلاثين المقبلة. ثلاثون يوماً ستكون حاسمة. ثلاثون يوماً ستكون مهمة جداً، علينا خلالها العودة إلى ما كنّا عليه في السابق".

وشرح ترامب بالتفاصيل ما تقوم به الإدارة الأميركية، مشيراً إلى طالقيام بعملية تعقيم 100 ألف قناع طبي في اليوم، ونتطلع إلى مضاعفة العدد إلى أكثر من 10 مرات، كما قمنا بإرسال 30 مليون جرعة من الأدوية للولايات المختلفة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن قوات الحرس الوطني تعمل على توزيع المعدات الطبية والوقائية في الولايات.

كذلك أوضح الرئيس الأميركي أن شركة "فورد" العالمية تخطط لإنتاج 50 ألف جهاز تنفس اصطناعي في أقل من 100 يوم.

وأضاف أنه تم نشر أكثر من 14 ألف عنصر من قوات الحرس الوطني عند تفشي فيروس كورونا، مؤكداً إبقاء القيود المتعلقة بالسفر. وتابع: "قد نتخذ إجراءات أكثر تشدداً حول حالة التباعد الاجتماعي".