السلطات الصحية في السودان تسجّل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا"

الوقت- أعلنت السلطات الصحية في السودان، فجر اليوم الاثنين، عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوفاة كانت للمصاب رقم 6 والذي أعلنت عن حالته السلطات الصحية أمس الأحد، مؤكدة أنه "توفي بعد نقله إلى مركز العزل الصحي بمستشفى جبرة للطوارئ"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وكانت وزارة الصحة الاتحادية السودانية أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 6 حالات، في وقت أعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول المفروض في البلاد في إطار خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول لتبدأ من السادسة بدلا من الثامنة مساء ابتداء من يوم غد الثلاثاء المقبل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.