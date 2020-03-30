وزارة الصحة الإيرانية: عدد المتعافين 13911 شخصاً

الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، ان آخر الاحصاءات عن المصابين بفايروس كورونا تبين ان عدد المتعافين ارتفع الى 13911 شخصاً.

واعلن جهانبور ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران ، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 41 الفا و495 شخص، والمتوفين 2757 والمتعافين 13 الفا و911 شخصا.

واضاف، تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3186 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 41 الفا و و495 حالة لغاية الان بينهم 3511 مريضا في وضع حرج.

وتابع، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 13 الفا و911 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 2757 شخصا.