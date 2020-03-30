الحشد الشعبي يبدأ اليوم عملية "ربيع الانتصارات" لتطهير جزيرتي نينوى وصلاح الدين

الوقت- اطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الاثنين، عملية "ربيع الانتصارات الكبرى" لتطهير جزيرتي نينوى وصلاح الدين من فلول داعش.

وذكر بيان لإعلام الحشد، إن اللواء44 و 51 وعمليات نينوى للحشد الشعبي، والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات وبإسناد من طيران الجيش ومقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة الفوج التكتيكي وفوج سوات وفوجين من الجيش العراقي، نفذوا عملية "ربيع الانتصارات الكبرى" لتطهير جزيرتي نينوى و صلاح الدين.

وأضاف البيان، أن "العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية تفيد بدخول مجاميع مسلحة من الحدود السورية مستغلين انشغال البلد بفيروس كورونا".