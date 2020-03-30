هيئة الأركان العامة: الردع الدفاعي الإيراني أصاب العدو بهلع إستراتيجي

الوقت- أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن إنجازات الجمهورية الإسلامية الفريدة أوصلت البلاد إلى نقطة من الردع بحيث أصابت العدو بهلع استراتيجي.

وأصدرت الهيئة العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا بمناسبة "يوم الجمهورية الإسلامية"، اعتبرت فيه ان تجاوز البلاد لأعاصير المؤامرات المخطط لها من قبل النظام الإستكباري، طيلة الـ40 عاما من عمر الثورة المبارك، إنما هو ثمرة الحكومة الإسلامية المبنية على الدعامة الشعبية وسيادة الشعب الدينية.

وجاء في بيان هيئة الأركان العامة، ان الثورة الإسلامية جاءت بخطاب جديد للحكومة الإسلامية المبنية على التعاليم الإلهية وفي ضوء الأفكار العلوية الأصيلة، بشرت في عام 1979 بحرية الشعوب المضطهدة وانعتاقها من الاستعمار الرأسمالي، وزرعت الأمل لدى محرومي ومستضعفي العالم، وجسدت عناصر مقارعة الاستكبار والسلطة، والمطالبة بالعدالة والاستقلالية لدى المجتمعات الحرة، كما مثلت الوعد الإلهي بانتصار الحق على الباطل.

وأكدت هيئة الأركان العامة في بيانها، ضرورة تبيين الإنجازات الباهرة للثورة الإسلامية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مبينة أن الإنجازات والتقدم والنجاحات الفريدة التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ففي المجال الدفاعي والعسكري، أوصلت البلاد الى نقطة من الردع أصابت جبهة الأعداء بهلع إستراتيجي وزرعت اليأس في قلوبهم، وبثت السرور في قلوب الشعب الإيراني وطمأنته بشأن القوة الدفاعية للقوات المسلحة والأمن الوطني المستدام الشامل.

وشدد البيان على ان القوات المسلحة وفضلا عن الدفاع عن حياض الوطن وتعزيز القدرات والبنية الدفاعية للبلاد، فإنها تقف دوما إلى جانب الشعب في الفترات العصيبة بما فيها خلال مواجهة كوارث من سيول وزلازل، وآخرها مكافحة وإحتواء انتشار فايروس كورونا، مستخدمة جميع طاقاتها وإمكاناتها من معدات وتجهيزات وكوادر إنسانية مضحية وملتزمة، للتخفيف من آلام وهواجس الشعب ورفع مشكلاتهم.