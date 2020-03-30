بسبب النقص الحاد في معدات الحماية.,. الأطباء الامريكيون يستخدمون أكياس القمامة

الوقت- اضطر العديد من الأطباء والممرضات في المستشفيات الأمريكية إلى استخدام أكياس القمامة لإنقاذ حياتهم بسبب النقص الحاد في معدات الحماية والمستلزمات الطبية.

ومع انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد المرضى والمصابين في الولايات المتحدة الامريكية، تواجه العديد من المستشفيات هناك، نقصًا في المعدات والمستلزمات الطبية والوقائية. حيث يعرض هذا النقص حياة العديد من الأطباء والممرضات للخطر بالإضافة الى المرضى، كما ذكرت صحيفة اينديبندنت الامريكية ان الممرضات والأطباء في مستشفيات مدينة نيويورك اضطروا إلى استخدام أكياس القمامة بدلاً عن الملابس الواقية بسبب نقصها.

وبالإضافة إلى نقص الملابس الواقية، فإن نقص الأقنعة أيضاً يعرض حياة العديد من الأطباء والممرضات للخطر؛ حيث يستخدم العديد منهم الأقنعة المخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط، عدة مرات في اليوم. هذا وقد توفيت ممرضة في مستشفى مونت سينا ويست بعد استخدامها كيس قمامة بدلاً من الملابس الواقية.