موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 4 شعبان 1441

إخترنا لكم

خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية

خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية الوقت- أكثر من 3 سنوات مرت ونحن نسمع عن انتهاكات تقوم بها السعودية في محافظة "المهرة" اليمنية، هذه المحافظة التي لاطالما حاولت ان تبقى خارج الصراع الدائر في اليمن، وحافظت على هدوئها الى ان قررت السعودية والامارات اخراجها عن صمتها ....

كيف تقيم الجماعات الإرهابية في إدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟ الوقت- في الفترة الماضية، أصبحت أزمة إدلب محور النزاعات الإقليمية، حتى أنها وضعت تركيا وروسيا على حافة الصراع العسكري المباشر...

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق الوقت- أثار انتشار فيروس کورونا، وهو ظاهرة عالمية كان لها العديد من العواقب التي تهدد الحياة، السؤال حالياً حول كيف سيبدو عالم ما بعد کورونا وکيف سيکون تأثيره علی العمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في کافة أنحاء العالم؟

التطبيع في زمن الكورونا الوقت- فيروس "كورونا" المنتشر حاليا في معظم دول العالم والذي يسبب حالة من الهلع والخوف لجميع سكان المعمورة، لا يفرق هذا الفيروس بين عدو وصديق ولايعرف معنى الحدود السياسية، لذلك اجتاز جميع هذه الأمور وبدأ يهدد حياة سكان الأرض، ولكن ...

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية الوقت- تسعى المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي للخروج من الأزمة اليمنية بماء وجهها بعدما ارتكبت واحدة من أكبر الأخطاء في سياستها الخارجية خلال الخمس سنوات الماضية. ونتيجة للمجازر التي قامت بها في عدد من المدن والمحافظات اليمنية، فلقد أصبحت في وقتنا الحاضر دولة معزولة تعاني من العديد من المشاكل السياسية والعسكرية والاقتصادية الكبيرة.

أخبار

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

الوقت-صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والقوات المسلحة لمكافحة الفيروس.

القائد العام للحرس الثوري: تصريحات الأميركيين حول مساعدة إيران كذب وخداع الوقت-وصف القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، تصريحات المسؤولين الاميركيين حول استعدادهم لمساعدة الشعب الايراني في مكافحة فیروس کورونا بانها كذب خداع، معلنا في الوقت ذاته استعداد الحرس الثوري لمساعدة الشعب الاميركي ان كان بحاجة لذلك.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إذا كانت اميركا متأكدة من وفاة لفينسون فلتعلن عن ذلك الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي ان روبرت لفينسون(الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي) قد غادر الاراضي الايرانية إلى وجهة مجهولة منذ سنوات على أساس وثائق موثوقة، واضاف إنه إذا كانت اميركا قد تاكدت من وفاته فلتعلن عن ذلك دون استغلال سياسي.

الرئيس الإيراني يأمل بالقضاء على كورونا بإيران في هذا التوقيت الوقت-أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن امله بان يشهد الاحتفال بالمنتصف من شهر شعبان ذكرى ولادة الامام الحجة المنتظر، احتفالا بالانتهاء من فيروس كورونا في البلاد.

الحوثي يرحّب بإعلان "تحالف العدوان" القبول بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد الوقت- رحب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، بإعلان تحالف العدوان، القبول بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وثائق تركية لمساعدة الصين في مكافحة وباء عام 1938 الوقت- ذكرت وكالة الأناضول التركية أن نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران اكد تضامن بلاده مع المجتمع الدولي في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال نشره وثائق من الأرشيف الدبلوماسي تتحدث عن لقاحات تعهدت تركيا بإرسالها إلى الصين جراء وباء الكوليرا الذي اجتاحها عام 1938.

اليمن يواجه خطر كورونا في ظل تدمير العدوان السعودي نظامه الصحي الوقت- اكدت ثلاث منظمات حقوقية أن اليمن يواجه خطر فيروس كورونا المستجد في ظل تدمير تحالف العدوان السعودي أكثر من خمسة وتسعين في المئة من نظامه الصحي.

بيان خلية الاعلام الامني حول استهداف المنطقة الخضراء الوقت- أصدر الاعلام الامني العراقي اليوم الخميس، بيانا حول قصف المنطقة الخضراء ونشر صورا لاثار سقوط الصاروخين.

بعد اعتداء ضابطي جيش على قاضٍ.. القضاء السوداني يضرب عن العمل الوقت- ﻭﺟّﻬﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء في السودان، ﻧﻌﻤﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎلإﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ لحين ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍء ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻭ ﺃﺛﻨﺎء وجوده في محطة ﻭﻗﻮﺩ .

القانون الجنائي الروسي يدرس تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة الوقت- يدرس مجلس الدوما الروسي تعديلات يتوقع أن تدخل في القانون الجنائي الروسي بشأن تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة.

مناورات الدفاع البيئي للقوات البرية لحرس الثورة تبدأ اليوم الوقت- بدأت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية اليوم الأربعاء مناورات الدفاع البيئي لمدة ثلاث أيام متوالية والتي ستشمل 3000 نقطة في جميع أنحاء البلاد بما فيها 100 نقطة في طهران.

لمواجهة كورونا.. الكيان الصهيوني يستعد لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية الوقت- يستعد الكيان الصهيوني لشراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، من الولايات المتحدة ودول خليجية (لم تسمها)، بهدف تعزيز قدراتها الطبية، لمواجهة سيناريو تفشي متزايد لفيروس كورونا، وفق إعلام عبري.

الرئيس الإيراني: هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات والحظر عن أموالنا المجمدة الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة.

موقع "أكسيوس" الأمريكي: فيروس كورونا يؤدي لتدهور الحالة النفسية للأمريكيين الوقت- نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تقريرا يتحدث فيه عن استطلاع أجراه مع مركز استطلاعات "إبسوس"، عن تأثير فيروس كورونا على الحالة النفسية للأمريكيين، والتي سجلت تدهوراً كبيراً بسبب الفيروس.

أوروبا وأمريكا تتصدّر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في العالم الوقت- تصدرت اوروبا وامريكا الدول الاكثر تضررا بفيروس كورونا في العالم مع اقتراب عدد الوفيات والاصابات من النصف مليون حالة. وتشير اخر الاحصاءات الى اصابة اكثر من 426 الف شخص، ووفاة نحو 19 الفا اخرين في العالم.

نمكي: 38 مليونا من الإيرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني الوقت-أكد وزير الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، ان 38 مليونا من المواطنين الايرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني للكشف عن المصابين بفايروس كورونا.

الرئيس الإيراني يؤکد ضرورة تحري الدقة والسرعة في قياس حرارة ركاب السيارات الوقت-أعلن الرئيس الايراني، يوم الاثنين، ضرورة تحري الدقة والسرعة في قياس حرارة ركاب السيارات في الطرق الخارجية من اجل التقليل من تأخر وصول المواطنين.

مدير مكتب ميركل يكشف عن حالتها بعد لقائها مصابا بكورونا الوقت-قال مدير مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها التقت لفترة قصيرة فقط مع طبيب ثبت في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس “كورونا”، لذا هناك احتمال كبير لعدم إصابتها.

بكين تصف اتهامات واشنطن للصين بـ”كوميديا خرقاء” الوقت-صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الاثنين، بأن اتهامات الولايات المتحدة للصين وروسيا وإيران، بنشر معلومات كاذبة عن “كورونا” تبدو كوميديا خرقاء.

نائب الرئيس الأمريكي يؤكد إصابة 30 ألف أمريكي بكورونا الوقت-أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وتبين أن أكثر من 30 ألفا منهم مصابون بالفيروس.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

موقع اخباري أمريكي؛ زيادة الضغط على إيران في ذروة تفشي فيروس كورونا يُعد سياسة أمريكية خبيثة

خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية

آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سوريا.. لعبة تركية جديدة لمواصلة انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار+ صور

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

الرئيس الإيراني يؤکد ضرورة تحري الدقة والسرعة في قياس حرارة ركاب السيارات

لمواجهة كورونا.. الكيان الصهيوني يستعد لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية

هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق

التطبيع في زمن الكورونا

فرضيات حول سرّ اختيار الزرفي من قبل برهم صالح

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية

نمكي: 38 مليونا من الإيرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني

الدروس التي تعلّمها تحالف العدوان السعودي من هزيمته في اليمن.. هل في ذلك عبرة لأولي الألباب ؟

"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية.. هل سنشهد في القرب العاجل انهيار هذه الاقتصاديات التي تعتمد على النفط؟

حرية القاتل المتسلسل في السجون الإسرائيلية

أوروبا وأمريكا تتصدّر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في العالم

طريق وعر أمام عدنان الزرفي للوصول إلى مكتب رئيس الوزراء

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعرب عن تعاطف بلاده مع كرواتيا بحادث الزلزال

مادورو: اختبارات تظهر أن كورونا اخترع كسلاح ضد الصين!

اتفاق "بوتين - أردوغان".. خطوة في اتجاه إحالة أزمة "إدلب" إلى المستقبل

نسيب حطيط للوقت: الناتو بصدد تأديب تركيا وإعادتها إلى الحظيرة الأمريكية - الأوروبية

فايننشال تايمز: عواقب وخيمة يسببها قرار السعودية النفطي

قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق

استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية أم إنها انتصار من دون خسائر؟

رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا

"مجتهد" يفجر مفاجأة حول الملك سلمان وما يخطط له نجله!

اتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟

الاستغلال السياسي الأقصى لوسائل الإعلام السعودية من كورونا ضد إيران

ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين

أحدث التطوّرات الميدانية اليمنية.. كيف تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحرير محافظة الجوف؟

مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان

الوضع الصحي المتردي في اليمن... هل سيصمد اليمنيون إذا اجتاح فيروس كورونا البلاد؟

السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية

الأحد 4 شعبان 1441
 
 
 
 
 
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكثر من 3 سنوات مرت ونحن نسمع عن انتهاكات تقوم بها السعودية في محافظة "المهرة" اليمنية، هذه المحافظة التي لاطالما حاولت ان تبقى خارج الصراع الدائر في اليمن، وحافظت على هدوئها الى ان قررت السعودية والامارات اخراجها عن صمتها وجر الحرب اليها وقد نجحت السعودية في تعكير صفو "المهرة" لكنها لم تنجح في ارضاخ شعبها الذي لم يعد راضياً عن التواجد السعودي هناك سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى القيادات السياسية والعسكرية والتي وإن اختلفت فيما بينها على ادارة البلاد إلا أن إخراج قوات التحالف التي يقودها آل سعود باتت هاجسا يجتمع عليه الأفرقاء.

السعودية أدركت أنها منبوذة من قبل سكان المهرة لذلك اتجهت نحو شراء الولاءات وعندما فشلت ذهبت نحو اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وتنفيذ انتهاكات جمة في هذه المحافظة كانت قد اضاءت عليها منظمة "هيومن رايتس ووتش".

رفض الشعب وجنون التحالف

في بداية مايو/أيار 2018، نظّم الزعماء المحليين اليمنيين في المهرة مظاهرات سلمية ضد وجود القوات السعودية، وفي النهاية شكلوا مجموعة أطلقوا عليها "اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي". زعمت وسائل إعلام موالية للسعودية وصحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الحكومة العمانية قدمت دعما ماليا للجنة.

أثناء مظاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قامت القوات اليمنية الموالية للسعودية بتفريق المتظاهرين في منطقة الأنفاق في المهرة بالرصاص الحي، حسبما أخبرت لجنة الاعتصام هيومن رايتس ووتش. وقال أربعة مسؤولين من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للرئيس عبد ربه منصور هادي، ونشطاء، وتقارير صحفية محلية في روايات غير مؤكدة، إن القوات اليمنية المتحالفة مع السعودية قتلت متظاهرَيْن اثنين على الأقل وأصابت آخر خلال ذلك الاحتجاج.

في أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2019، نفذت الطائرات الحربية السعودية غارات جوية على نقاط التفتيش التي أقامها سكان المهرة، وفقا لسكان وتقارير صحفية محلية. لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. في 17 فبراير/شباط 2020، واندلعت اشتباكات بعد أن منع السكان دخول القوات السعودية في منطقة "فوجيت" في مديرية شحن، وفقا لوسائل إعلام محلية. وأفادت رسالة من المتحدث باسم لجنة الاعتصام لـ هيومن رايتس ووتش بإصابة متظاهر واحد على الأقل. وبحسب المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية، أصيب بعض أفراد قوات الأمن الحكومية في الاشتباكات.

انتهاكات السعودية في المهرة

لاشك بأن التحالف الذي تقوده السعودية فشل فشلا ذريعا في حربه على الشعب اليمني على المستوى العسكري كما فشل في اجبار الشعب على الرضوخ للسياسة التي كانت تسعى المملكة لفرضها في اليمن، وبينما حصدت الامارات بعض المزايا في جنوب اليمن حاولت السعودية أن تحظى بنفس الأمر وأن تتقاسم خيرات اليمن مع آل زايد عبر الدخول إلى محافظة "المهرة" الاستراتيجية والحصول على مزايا هذه المحافظة برا وبحرا وجوا، إلا أن سكان "المهرة" قضوا على أحلام آل سعود، حيث رفضوا التواجد السعودي وطالبوا بخروج القوات السعودية من المهرة على الفور.

ونظرا للرفض الشعبي نفذت القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة من السعودية انتهاكات خطيرة ضد اليمنيين منذ يونيو/حزيران 2019 في محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن. تشمل الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنقل غير القانوني للمحتجزين إلى السعودية، بحسب "هيومن رايتس ووتش''.

وقال سكان محافظة المهرة لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات السعودية والمدعومة من السعودية اعتقلت بشكل تعسفي متظاهرين كانوا يحتجون على وجود القوات السعودية، وغيرهم من السكان المحليين غير المرتبطين بالاحتجاجات، في الغيضة عاصمة المهرة. قال محتجزون سابقون إنهم اتُهموا بدعم معارضي السعودية، واستُجوبوا وعُذِّبوا في مرفق احتجاز غير رسمي في مطار المدينة يُشرف فيه ضباط سعوديون على القوات اليمنية الموالية للسعودية. قالت عائلات المحتجزين إن القوات السعودية أخفت قسرا خمسة محتجزين على الأقل لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر بينما نقلتهم بشكل غير قانوني إلى السعودية ولم تُقدم معلومات عن مكانهم.

من جهته قال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات السعودية وحلفاؤها اليمنيون ضد سكان المهرة المحليين هي أمر مرعب آخر يُضاف إلى قائمة الأعمال غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن. السعودية تُضّر بسمعتها بشدة لدى اليمنيين عندما تُنفّذ هذه الممارسات التعسفية ولا تُحاسب أحد عليها".

وقابلت هيومن رايتس ووتش أربعة محتجزين يمنيين سابقين، وإثنين من أفراد عائلات محتجزين، وأربعة أصدقاء لمحتجزين، وسبعة نشطاء يمنيين، وخمسة صحفيين، وأربعة مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومسؤول حوثي حول الأحداث الأخيرة في المهرة. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثيقة موقّعة من مدير عام الأمن السياسي في المهرة التابع للحكومة اليمنية حول احتجاز شخص في مطار الغيضة، وفيديو قصير يصف فيه رجل مصاب بكدمات شديدة بأنه تعرّض للتعذيب والاعتقال التعسفي في سجن المطار. قدم نشطاء أسماء وصور لستة محتجزين قالوا إنهم نُقلوا قسرا إلى السعودية.

وقال أربعة مسؤولين في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، ومحتجزون وناشطون سابقون لـ هيومن رايتس ووتش إن الضباط السعوديين والقوات اليمنية المدعومة من السعودية يديرون منشأة احتجاز غير رسمية في مطار الغيضة في المهرة. تُشير وثيقة تحمل ختم مكتب الرئيس هادي، مؤرخّة في أبريل/نيسان 2019، وراجعتها هيومن رايتس ووتش، إلى احتجاز شخص هناك اعتقله "الجهاز المركزي للأمن السياسي"، وهو جهاز المخابرات الداخلية اليمني.

وقال أربعة محتجزين سابقين إن ضباطا سعوديين كانوا حاضرين أثناء احتجازهم واستجوابهم في مرفق المطار. قال ثلاثة إن ضباط يمنيين عذبوهم، بحضور ضباط سعوديين، لإرغامهم على التوقيع على تعهدات بوقف الاحتجاجات ضد أنشطة القوات السعودية وحلفائهم اليمنيين في المهرة ووقف التعاون مع خصوم السعودية.

لماذا تريد السعودية كسب ولاء "المهرة"

أولاً: تتمتع محافظة المهرة بموقع استراتيجي هام في شرق اليمن وتربطها مع سلطنة عمان حدود مشتركة، فضلا عن كونها تطل على المحيط الهندي، ولم ينخرط سكان هذه المحافظة في الحرب ولم يحملوا السلاح في وجه أحد لذلك جاءت قوات آل سعود لاجبارهم على الدخول في هذه المعارك واحداث بلبلة في هذه المدينة بعد أن فشلت في احراز اي تقدم في اي مكان آخر.

ثانياً: السعودية تريد مد أنابيب نفطية عبر محافظة "المهرة" ولذلك فإن السيطرة عليها والتحكم بمنافذها البحرية يعتبر أمر هام، وفي حال تمكنت من مد انبوب نفطي عبر المهرة سيسمح لها هذا الأمر بالوصول إلى المحيط الهندي دون المرور بمضيق هرمز.

ثالثاً: بعد فشل تحالف آل سعود في تحقيق اي نصر عسكري وجدت المملكة أن "المهرة" مكان جيد لاحراز انتصار على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي إلا أنه لم ينجح أي من هذه الخيارات، بفضل وعي الشعب هناك والذي يرفض اي تواجد لأي قوات عسكرية بالإكراه.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اليمن المهرة السعودية مقالات الحرب هيومن رايتس ووتش

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء