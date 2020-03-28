موقع اخباري أمريكي؛ زيادة الضغط على إيران في ذروة تفشي فيروس كورونا يُعد سياسة أمريكية خبيثة

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  الأحد 4 شعبان 1441

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أخبار

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

الوقت-صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والقوات المسلحة لمكافحة الفيروس.

القائد العام للحرس الثوري: تصريحات الأميركيين حول مساعدة إيران كذب وخداع الوقت-وصف القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، تصريحات المسؤولين الاميركيين حول استعدادهم لمساعدة الشعب الايراني في مكافحة فیروس کورونا بانها كذب خداع، معلنا في الوقت ذاته استعداد الحرس الثوري لمساعدة الشعب الاميركي ان كان بحاجة لذلك.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إذا كانت اميركا متأكدة من وفاة لفينسون فلتعلن عن ذلك الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي ان روبرت لفينسون(الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي) قد غادر الاراضي الايرانية إلى وجهة مجهولة منذ سنوات على أساس وثائق موثوقة، واضاف إنه إذا كانت اميركا قد تاكدت من وفاته فلتعلن عن ذلك دون استغلال سياسي.

الرئيس الإيراني يأمل بالقضاء على كورونا بإيران في هذا التوقيت الوقت-أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن امله بان يشهد الاحتفال بالمنتصف من شهر شعبان ذكرى ولادة الامام الحجة المنتظر، احتفالا بالانتهاء من فيروس كورونا في البلاد.

الحوثي يرحّب بإعلان "تحالف العدوان" القبول بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد الوقت- رحب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، بإعلان تحالف العدوان، القبول بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وثائق تركية لمساعدة الصين في مكافحة وباء عام 1938 الوقت- ذكرت وكالة الأناضول التركية أن نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران اكد تضامن بلاده مع المجتمع الدولي في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال نشره وثائق من الأرشيف الدبلوماسي تتحدث عن لقاحات تعهدت تركيا بإرسالها إلى الصين جراء وباء الكوليرا الذي اجتاحها عام 1938.

اليمن يواجه خطر كورونا في ظل تدمير العدوان السعودي نظامه الصحي الوقت- اكدت ثلاث منظمات حقوقية أن اليمن يواجه خطر فيروس كورونا المستجد في ظل تدمير تحالف العدوان السعودي أكثر من خمسة وتسعين في المئة من نظامه الصحي.

بيان خلية الاعلام الامني حول استهداف المنطقة الخضراء الوقت- أصدر الاعلام الامني العراقي اليوم الخميس، بيانا حول قصف المنطقة الخضراء ونشر صورا لاثار سقوط الصاروخين.

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القانون الجنائي الروسي يدرس تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة الوقت- يدرس مجلس الدوما الروسي تعديلات يتوقع أن تدخل في القانون الجنائي الروسي بشأن تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة.

مناورات الدفاع البيئي للقوات البرية لحرس الثورة تبدأ اليوم الوقت- بدأت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية اليوم الأربعاء مناورات الدفاع البيئي لمدة ثلاث أيام متوالية والتي ستشمل 3000 نقطة في جميع أنحاء البلاد بما فيها 100 نقطة في طهران.

لمواجهة كورونا.. الكيان الصهيوني يستعد لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية الوقت- يستعد الكيان الصهيوني لشراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، من الولايات المتحدة ودول خليجية (لم تسمها)، بهدف تعزيز قدراتها الطبية، لمواجهة سيناريو تفشي متزايد لفيروس كورونا، وفق إعلام عبري.

الرئيس الإيراني: هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات والحظر عن أموالنا المجمدة الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة.

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تقارير

موقع اخباري أمريكي؛ زيادة الضغط على إيران في ذروة تفشي فيروس كورونا يُعد سياسة أمريكية خبيثة

الأحد 4 شعبان 1441
 
 
 
 
 
موقع اخباري أمريكي؛ زيادة الضغط على إيران في ذروة تفشي فيروس كورونا يُعد سياسة أمريكية خبيثة

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ثلاثة أسباب تفضح مؤامرة المساعدات الأمريكية.. لماذا رفضت طهران تلك المساعدات لمواجهة كورونا؟

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الوقت- إرتفعت حدة الاحتجاجات والانتقادات الدولية خلال الايام القليلة الماضية ضد العقوبات القاسية التي فرضتها الإدارة الامريكية قبل عدة أيام ضد إيران بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية وفي معظم دول العالم وخلال الفترة الماضية تم إطلاق العديد من الحملات داخل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودول أخرى لإقناع إدارة "ترامب" برفع العقوبات التي فرضها على طهران. وفي هذا السياق، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية أنه مع انتشار فيروس "كورونا" هذه الأيام بشكل كبير أكثر من أي وقت مضى في العديد من بلدان العالم، أثيرت قضية التضامن والتعاون العالمي لمكافحة هذا الفيروس الخطير وهذه الأزمة العالمية بشكل جدي. وفي غضون ذلك، ازداد الضغط الدولي على أمريكا لرفع العقوبات عن إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية ورفع الضغوط المالية والاتصالات التي قد تساعد طهران على التعامل مع هذا الفيروس الخطير ومنع انتشاره في البلاد.

وفي هذا الصدد، دعا مسؤولون في دول مثل الصين وروسيا والهند وباكستان واليابان وفرنسا وألمانيا وحتى بريطانيا، واشنطن لرفع العقوبات القاسية التي فرضتها في وقت سابق على إيران وفي خطوة ملحوظة، بعث بعض نواب الكونغرس الامريكي رسالة إلى الرئيس الامريكي "دونالد ترامب"، طالبوه فيها برفع بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضها خلال الاشهر الماضية على طهران. في الواقع، لقد استيقظت ضمائر العديد من الدول والكثير من المسؤولين الغربيين وأدركوا أن إيران تعيش في وقتنا الحالي في وضع صعب جداً وذلك بسبب العقوبات التي لا تزال مفروضه عليها والتي منعتها من توفير المعدات الطبية والموارد المالية وتأمين المنتجات الصحية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" الذي انتشر في العديد من المدن والمحافظات الإيرانية خلال الاسابيع القليلة الماضية

 وفي موجه جديدة من هذه السياسية الامريكية الخبيثة، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية بأن الإدارة الامريكية فرضت عقوبات على 20 من المسؤولين والأفراد والشركات التي مقرها إيران والعراق، واتهمتهم بدعم جماعات إرهابية في تصعيد للضغط على طهران في الوقت الذي تحارب فيه تفشي وباء كورونا وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الكيانات والأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات دعموا الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، والمسؤول عن العمليات الخارجية، ونقلوا مساعدات تستخدم في القتل لجماعات مسلحة تدعمها إيران في العراق منها كتائب حزب الله العراقية وعصائب أهل الحق.

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أمريكان كانسرتيو" الاخباري المقرب من المحافظين الأمريكيين في مذكرة كتبها "دانييل لاريسون"، الذي أدان فيها سياسة الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض المعادية وغير الصحيحة تجاه إيران، حيث قال: " لقد قال بول أناتاراجا تامبيا، رئيس علم الأحياء الدقيقة في مركز آسيا والمحيط الهادئ عند عقده مؤتمر صحفي مع صحيفة ووالستريت حول الحالات الجديدة المصابة بمرض كوفيد 19 في منطقة شرق آسيا، حيث أعرب، طالما أن جميع الناس حول العالم لا يعيشون في أمان، فإننا أيضا لن يكون لدينا مناعة حيث ما كُنا". وعلى صعيد متصل، قال مسؤولون سابقون في وزارة الخارجية الأمريكية أشرفوا على امتثال إيران للاتفاق النووي: "يجب أن يكون من الأسهل إرسال الإمدادات الطبية. أي شخص يقول شيء ويفعل شيئًا آخر، هو شخص مريض نفسي. يجب على الولايات المتحدة أن تبذل قصارى جهدها لضمان وصول الإمدادات الطبية إلى إيران. هذا الامر سوف يصب في مصلحتنا".

الجدير بالذكر أن حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاه إيران ترتبط إرتباطاً وثيقاً بقصر نظرها الخبيث والوحشي الذي تعمد فيه التضحية بصحة وحياة الإيرانيين الأبرياء من أجل زعزعة استقرار الحكومة الإيرانية والإطاحة بها. وغالبًا ما يقارن أنصار الحرب مع إيران هاجسهم بالإطاحة بالنظام الإيراني بسياسة "ريغان" تجاه الاتحاد السوفيتي، لكن الفرق كبيراً جداً بين ما يفعلونه وكيف تفاعل "ريغان" مع تلك القضية.

ففي عام 1988 عندما ضرب فيه الزلزال المدمر دولة أرمينيا، أرسلت الولايات المتحدة إغاثة كبيرة إلى ضحايا ذلك الزلزال وحتى إن إدارة "بوش" كانت حريصة على إرسال المساعدة لإيران بعد زلزال "بام" الذي وقع في عام 2003. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا بأنه أكثر خطورة وأسوأ سيناريو تعيشه البشرية في القرن الواحد والعشرين، فإنه كان يجب على الولايات المتحدة أن تقدم الكثير من المساعدات للجانب الإيراني، لكن إدارة "ترامب" بدلاً من ذلك قامت بفرض المزيد من العقوبات القاسية قبل عدة أيام على عدد من الشخصيات والكيانات الإيرانية. وكما يقول "بلان"، فإن "مساعدة إيران خلال هذه الأزمة هي أيضا سوف تصب في مصلحتنا. إن مساعدة البلدان الأخرى على احتواء الفيروس أمر جيد، ولكن إذا لم يكن ذلك كافياً لإقناعنا، فإنه يجب علينا معرفة أن ذلك الامر سوف يساعدنا على حماية أنفسنا".

وفي جزء أخر من هذه المذكرات، قال "لاريسون"، "إذا كنا لا نريد رفع العقوبات، فلماذا لا نعلقها أو نخفضها على الأقل ؟ إن حملة "أقصى ضغط" التي تنتهجها الإدارة الامريكية تجاه إيران غير عادلة، وأن استمرار هذه السياسية في أعقاب تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية يعتبر أمر مأساوي بحق وغير مقبول. إن رفض إدارة "ترامب" تخفيض العقوبات في مثل هذه الاوضاع يُظهر مدى غبائه ووحشية سياسته ولهذا فإنه ينبغي على الجميع معرفة كيف كانت الحرب الاقتصادية التي شنها "ترامب" على عدد من دول العالم وعلى رأسها الصين، حمقاء ومدمرة منذ البداية. إن سياسة إدارة "ترامب" تجاه إيران ليست عنيدة وجاهلة فحسب، بل إنها غير أخلاقية بشكل أساسي؛ وذلك لأنها كشفت الوجه القبيح لإدارة "ترامب" أكثر من أي وقت مضى. إن أخذ أمة رهينة في وقت تمر فيه تلك البلاد بأزمة صعبة هو بالضبط ما تفعله أكثر الحكومات الشرسة والقاسية. ومع ذلك، فإن هذه هي السياسة هي نفسها التي يتبعها وزير الخارجية "بومبيو" حاليًا ضد إيران، حيث أشار بيان "بومبيو" الأخير بشأن فرض عقوبات جديدة إلى الموقف العدائي لإدارة "ترامب" تجاه الشعب الإيراني.

وفي نهاية ملاحظته، أقر "لاريسون"، قائلا: "يجب تذكير الجميع بأن وباء كورونا يمثل تهديدًا لنا جميعًا بسماتنا البشرية المشتركة، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشعب الإيراني والدول الأخرى المنكوبة. يجب ألا تشن حكومتنا على الأقل حرباً اقتصادية وحشية ضد عشرات الملايين من الأبرياء. يجب على الحكومة الأمريكية رفع جميع العقوبات حتى يتمكن الشعب الإيراني من التغلب على هذا التهديد بشكل أفضل".

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انتقادات فيروس كورونا عقوبات طهران جديدة وحشية ترامب

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