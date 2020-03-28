موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 4 شعبان 1441

إخترنا لكم

اتصال ابن زايد وسقوط مشاريع "عزل سوريا"

اتصال ابن زايد وسقوط مشاريع "عزل سوريا" الوقت- لا نعتقد بأي شكل من الأشكال أن كورونا هي السبب الوحيد لاتصال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان مساء الجمعة مع الرئيس السوري بشار الأسد، اذ ان الامارات مهدت لعودة العلاقات مع سوريا منذ نهاية العام 2018، حيث كانت الامارات ...

كيف تقيم الجماعات الإرهابية في إدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟ الوقت- في الفترة الماضية، أصبحت أزمة إدلب محور النزاعات الإقليمية، حتى أنها وضعت تركيا وروسيا على حافة الصراع العسكري المباشر...

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق الوقت- أثار انتشار فيروس کورونا، وهو ظاهرة عالمية كان لها العديد من العواقب التي تهدد الحياة، السؤال حالياً حول كيف سيبدو عالم ما بعد کورونا وکيف سيکون تأثيره علی العمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في کافة أنحاء العالم؟

التطبيع في زمن الكورونا الوقت- فيروس "كورونا" المنتشر حاليا في معظم دول العالم والذي يسبب حالة من الهلع والخوف لجميع سكان المعمورة، لا يفرق هذا الفيروس بين عدو وصديق ولايعرف معنى الحدود السياسية، لذلك اجتاز جميع هذه الأمور وبدأ يهدد حياة سكان الأرض، ولكن ...

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية الوقت- تسعى المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي للخروج من الأزمة اليمنية بماء وجهها بعدما ارتكبت واحدة من أكبر الأخطاء في سياستها الخارجية خلال الخمس سنوات الماضية. ونتيجة للمجازر التي قامت بها في عدد من المدن والمحافظات اليمنية، فلقد أصبحت في وقتنا الحاضر دولة معزولة تعاني من العديد من المشاكل السياسية والعسكرية والاقتصادية الكبيرة.

أخبار

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

الوقت-صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والقوات المسلحة لمكافحة الفيروس.

القائد العام للحرس الثوري: تصريحات الأميركيين حول مساعدة إيران كذب وخداع الوقت-وصف القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، تصريحات المسؤولين الاميركيين حول استعدادهم لمساعدة الشعب الايراني في مكافحة فیروس کورونا بانها كذب خداع، معلنا في الوقت ذاته استعداد الحرس الثوري لمساعدة الشعب الاميركي ان كان بحاجة لذلك.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إذا كانت اميركا متأكدة من وفاة لفينسون فلتعلن عن ذلك الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي ان روبرت لفينسون(الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي) قد غادر الاراضي الايرانية إلى وجهة مجهولة منذ سنوات على أساس وثائق موثوقة، واضاف إنه إذا كانت اميركا قد تاكدت من وفاته فلتعلن عن ذلك دون استغلال سياسي.

الرئيس الإيراني يأمل بالقضاء على كورونا بإيران في هذا التوقيت الوقت-أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن امله بان يشهد الاحتفال بالمنتصف من شهر شعبان ذكرى ولادة الامام الحجة المنتظر، احتفالا بالانتهاء من فيروس كورونا في البلاد.

الحوثي يرحّب بإعلان "تحالف العدوان" القبول بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد الوقت- رحب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، بإعلان تحالف العدوان، القبول بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وثائق تركية لمساعدة الصين في مكافحة وباء عام 1938 الوقت- ذكرت وكالة الأناضول التركية أن نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران اكد تضامن بلاده مع المجتمع الدولي في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال نشره وثائق من الأرشيف الدبلوماسي تتحدث عن لقاحات تعهدت تركيا بإرسالها إلى الصين جراء وباء الكوليرا الذي اجتاحها عام 1938.

اليمن يواجه خطر كورونا في ظل تدمير العدوان السعودي نظامه الصحي الوقت- اكدت ثلاث منظمات حقوقية أن اليمن يواجه خطر فيروس كورونا المستجد في ظل تدمير تحالف العدوان السعودي أكثر من خمسة وتسعين في المئة من نظامه الصحي.

بيان خلية الاعلام الامني حول استهداف المنطقة الخضراء الوقت- أصدر الاعلام الامني العراقي اليوم الخميس، بيانا حول قصف المنطقة الخضراء ونشر صورا لاثار سقوط الصاروخين.

بعد اعتداء ضابطي جيش على قاضٍ.. القضاء السوداني يضرب عن العمل الوقت- ﻭﺟّﻬﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء في السودان، ﻧﻌﻤﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎلإﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ لحين ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍء ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻭ ﺃﺛﻨﺎء وجوده في محطة ﻭﻗﻮﺩ .

القانون الجنائي الروسي يدرس تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة الوقت- يدرس مجلس الدوما الروسي تعديلات يتوقع أن تدخل في القانون الجنائي الروسي بشأن تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة.

مناورات الدفاع البيئي للقوات البرية لحرس الثورة تبدأ اليوم الوقت- بدأت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية اليوم الأربعاء مناورات الدفاع البيئي لمدة ثلاث أيام متوالية والتي ستشمل 3000 نقطة في جميع أنحاء البلاد بما فيها 100 نقطة في طهران.

لمواجهة كورونا.. الكيان الصهيوني يستعد لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية الوقت- يستعد الكيان الصهيوني لشراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، من الولايات المتحدة ودول خليجية (لم تسمها)، بهدف تعزيز قدراتها الطبية، لمواجهة سيناريو تفشي متزايد لفيروس كورونا، وفق إعلام عبري.

الرئيس الإيراني: هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات والحظر عن أموالنا المجمدة الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة.

موقع "أكسيوس" الأمريكي: فيروس كورونا يؤدي لتدهور الحالة النفسية للأمريكيين الوقت- نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تقريرا يتحدث فيه عن استطلاع أجراه مع مركز استطلاعات "إبسوس"، عن تأثير فيروس كورونا على الحالة النفسية للأمريكيين، والتي سجلت تدهوراً كبيراً بسبب الفيروس.

أوروبا وأمريكا تتصدّر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في العالم الوقت- تصدرت اوروبا وامريكا الدول الاكثر تضررا بفيروس كورونا في العالم مع اقتراب عدد الوفيات والاصابات من النصف مليون حالة. وتشير اخر الاحصاءات الى اصابة اكثر من 426 الف شخص، ووفاة نحو 19 الفا اخرين في العالم.

نمكي: 38 مليونا من الإيرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني الوقت-أكد وزير الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، ان 38 مليونا من المواطنين الايرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني للكشف عن المصابين بفايروس كورونا.

الرئيس الإيراني يؤکد ضرورة تحري الدقة والسرعة في قياس حرارة ركاب السيارات الوقت-أعلن الرئيس الايراني، يوم الاثنين، ضرورة تحري الدقة والسرعة في قياس حرارة ركاب السيارات في الطرق الخارجية من اجل التقليل من تأخر وصول المواطنين.

مدير مكتب ميركل يكشف عن حالتها بعد لقائها مصابا بكورونا الوقت-قال مدير مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها التقت لفترة قصيرة فقط مع طبيب ثبت في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس “كورونا”، لذا هناك احتمال كبير لعدم إصابتها.

بكين تصف اتهامات واشنطن للصين بـ”كوميديا خرقاء” الوقت-صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الاثنين، بأن اتهامات الولايات المتحدة للصين وروسيا وإيران، بنشر معلومات كاذبة عن “كورونا” تبدو كوميديا خرقاء.

نائب الرئيس الأمريكي يؤكد إصابة 30 ألف أمريكي بكورونا الوقت-أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وتبين أن أكثر من 30 ألفا منهم مصابون بالفيروس.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كيف تقيم الجماعات الإرهابية في إدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟

هل تخطط أمريكا لانقلاب في العراق؟

حرب ترامب النفطية...التهديدات والفرص

اتصال ابن زايد وسقوط مشاريع "عزل سوريا"

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية

حرية القاتل المتسلسل في السجون الإسرائيلية

"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية.. هل سنشهد في القرب العاجل انهيار هذه الاقتصاديات التي تعتمد على النفط؟

الرئيس الإيراني: مزاعم أمريكا بشان مساعدة إيران أكاذيب كبرى

بكين تصف اتهامات واشنطن للصين بـ”كوميديا خرقاء”

ثلاثة أسباب تفضح مؤامرة المساعدات الأمريكية.. لماذا رفضت طهران تلك المساعدات لمواجهة كورونا؟

القانون الجنائي الروسي يدرس تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إذا كانت اميركا متأكدة من وفاة لفينسون فلتعلن عن ذلك

موقع "أكسيوس" الأمريكي: فيروس كورونا يؤدي لتدهور الحالة النفسية للأمريكيين

الحوثي يرحّب بإعلان "تحالف العدوان" القبول بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد

القائد العام للحرس الثوري: تصريحات الأميركيين حول مساعدة إيران كذب وخداع

الدروس التي تعلّمها تحالف العدوان السعودي من هزيمته في اليمن.. هل في ذلك عبرة لأولي الألباب ؟

الرئيس الإيراني يأمل بالقضاء على كورونا بإيران في هذا التوقيت

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق

حرب ترامب النفطية...التهديدات والفرص

اتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟

فايننشال تايمز: عواقب وخيمة يسببها قرار السعودية النفطي

عمّا يبحث أردوغان في إدلب وما هو مصير الصراع هناك؟

مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان

ماذا يجري في شمال اليمن وكيف تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من دحر مرتزقة العدوان السعودي؟

تقدّم الجماعات الإرهابية في شرق محافظة إدلب.. كيف كان ردّ فعل موسكو على مغامرة "أردوغان" في شمال سوريا؟ + خريطة ميدانية

"ترامب" وكابوس الانتقام الصعب.. هل ستُجبر القوات الأمريكية في نهاية المطاف على مغادرة العراق؟

المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة

بعد 5 سنوات من العدوان البربري السعودي.. محافظة الجوف تعود إلى أحضان صنعاء + صور

وزير برازيلي مصاب بـ"كورونا" التقى ترامب

السيد حسن نصر الله: لا صفقة خلف إطلاق سراح الفاخوري لكي نكون جزءاً منها

الوضع السيء للاجئين على الحدود اليونانية.. لعبة سياسية بين "أردوغان" وأوروبا تدور حلقاتها في دائرة اللاجئين

نسيب حطيط للوقت: الناتو بصدد تأديب تركيا وإعادتها إلى الحظيرة الأمريكية - الأوروبية

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

اتصال ابن زايد وسقوط مشاريع "عزل سوريا"

الأحد 4 شعبان 1441
 
 
 
 
 
اتصال ابن زايد وسقوط مشاريع "عزل سوريا"
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لا نعتقد بأي شكل من الأشكال أن كورونا هي السبب الوحيد لاتصال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان مساء الجمعة مع الرئيس السوري بشار الأسد، اذ ان الامارات مهدت لعودة العلاقات مع سوريا منذ نهاية العام 2018، حيث كانت الامارات السباقة بين الدول الخليجية لاعادة العلاقات مع سوريا وبادرت إلى إعاد فتح سفارتها في دمشق في خطوة كان من شأنها أن تبرز عمق الانتصار الذي حققته سوريا خلال أزمتها وكيف تمكنت بفضل صمود جيشها وشعبها من فك عزلتها تمهيدا لأخذ دورها الطبيعي ومساحتها ومكانتها التي كانت تشغلها قبل الأزمة.

وحول الاتصال الذي جرى مؤخرا كان الشيخ محمد بن زايد قد نشر بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

يجب ان نذكر هنا أن ابن زايد هول أول زعيم خليجي يجري اتصال مباشر مع الرئيس السوری بشار الاسد منذ اندلاع الحرب السورية، وهذه تعتبر خطوة هامة في سبيل كسر عزلة سوريا، وحتى لو كانت "حجة" الاتصال هي فيروس كورونا وان ولي عهد أبو ظبي تحدث من مبدأ انساني لدعم سوريا، كما جاء في تغريدة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم السبت، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه، البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة"، ومع ذلك فإن الاتصال له ابعاد أخرى نلخصها بالتالي:

أولاً: المعادلات السياسية والعسكرية في المنطقة، بدأت تأخذ شكلا جديدا خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، الذي سيمهد الطريق لحدوث تحولات كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي، والامارات ما بعد كورونا ليست كما كانت قبله، خاصة وان اقتصادها سريع التأثر بمجيات الاحداث الاخيرة، ناهيك عن انها أجلت مشاريعها الاقتصادية الجديدة التي كان من المفترض أن تطرحها وتعمل عليها خلال معرض "اكسبو 2020" والذي تم تأجيله مؤخرا بسبب الاحداث التي حصلت التي رافقت انتشار فيروس كورونا، وبالتالي فإن مقاطعة سوريا ضمن هذه الاحداث لن تكون في صالحها.

ثانياً: سوريا خرجت من حربها منتصرة من دون ادنى شك، وهذا الأمر أعطى حجم كبير لسوريا لايمكن تجاهله وبالتالي لايمكن تجاوز سوريا في معادلة سياسية قادمة، خاصة بعد أن ضيقت الخناق على الارهابيين في ادلب وغيرها.

ثالثاً: لمصلحة ابن زايد التعاون مع سوريا، خاصة وان سوريا على عداء مباشر حاليا مع تركيا التي تهاجمها على حدودها الشمالية والشمالية الغربية، وتدعم المسلحين هناك وتعيق تقدم الجيش السوري، وبما ان العلاقات الاماراتية_التركية في أسوء احوالها فإن من صالح الامارات دعم الاسد في هكذا مواجهة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزيارة التي قام بها وفد حكومة المشير خليفة حفتر الليبية إلى دمشق، ولقاء الأسد، وتأكيد مواجهة الجماعات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي، في إدلب وفي طرابلس الغرب.

رابعاً: الولايات المتحدة الامريكية التي لديها انتخابات مقبلة تلوح في الافق، تعاني حاليا من تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف في ولاياتها، وهذا الامر سيؤثر على مستقبل بقائها في الشرق الاوسط، وهي تمهد حاليا للانسحاب من سوريا والعراق نظرا لضخامة الفاتورة التي يجب ان تدفعها جراء بقائها في هذه الدول وبالتالي فإن الدول الخليجية لايمكنها الكثير التعويل على واشنطن في الفترة المقبلة.

خامساً: ممّا لا شكّ فيه، أن اتصال بن زايد بمثابة إعلان خليجي عن عودة العلاقات مع سوريا، كانت السعودية لا تزال تتهيّب التصريح عنه، وخصوصاً مع الجهود الروسية التي بُذلت في الأشهر الماضية، خلال زيارات وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه بوغدانوف إلى الرياض. ويفتح إعلان بن زايد، الطريق أمام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لاتخاذ خطوات جريئة تجاه العلاقة مع سوريا، مع الإيجابية التي يبديها أمام المبادرات الروسية، مستفيداً أيضاً من خطر كورونا لتجاوز أي ضغط أميركي كانت تتلطّى السعودية خلفه سابقاً، لعدم اتخاذ خطوات عادلة تجاه سوريا بعد سنوات من التآمر عليها ودعم الجماعات الإرهابية.

وليس سرّاً، أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية كان حاصلاً في أول اجتماع للجامعة، بعد تصاعد المواجهة بين المحور التركي - القطري والمحور السعودي - الإماراتي - المصري في ليبيا وأكثر من ساحة.

موقف سوريا

لانعتقد أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ستكون بهذه السرعة لطالما أن سوريا في موقف قوة لن تعود إلى الجامعة العربية دون ان تفرض شروطها، وبالنسبة لاتصال ابن زايد أكدت الرئاسة السورية حدوث الاتصال مع ولي عهد ابو ظبي، قائلة إن ابن زايد أكد "دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية"، مشيراً إلى أن "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الامارات ابن زايد الاسد ولي عهد ابو ظبي سوريا ترامب السعودية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء