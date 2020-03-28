حرب ترامب النفطية...التهديدات والفرص

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 3 شعبان 1441

إخترنا لكم

كيف تقيم الجماعات الإرهابية في إدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟

كيف تقيم الجماعات الإرهابية في إدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟ من بين العدد الكبير من التنظيمات العادية، أو مقاتلي الجماعات الإرهابية في إدلب، من الواضح أنهم لا يمكنهم قبول قيادة شخص مثل أردوغان وقبوله کخليفة. حتى بالنسبة لبعض قادة هذه الجماعات الإرهابية، على الرغم من ولاء قادة المجموعات لأردوغان، فلا يمكن للأخير أن يکون ولي أمرهم، لأنه لا يمکنهم قبول موقعه ولا تشبههم طريقة تفكيره.

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق الوقت- أثار انتشار فيروس کورونا، وهو ظاهرة عالمية كان لها العديد من العواقب التي تهدد الحياة، السؤال حالياً حول كيف سيبدو عالم ما بعد کورونا وکيف سيکون تأثيره علی العمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في کافة أنحاء العالم؟

التطبيع في زمن الكورونا الوقت- فيروس "كورونا" المنتشر حاليا في معظم دول العالم والذي يسبب حالة من الهلع والخوف لجميع سكان المعمورة، لا يفرق هذا الفيروس بين عدو وصديق ولايعرف معنى الحدود السياسية، لذلك اجتاز جميع هذه الأمور وبدأ يهدد حياة سكان الأرض، ولكن ...

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية الوقت- تسعى المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي للخروج من الأزمة اليمنية بماء وجهها بعدما ارتكبت واحدة من أكبر الأخطاء في سياستها الخارجية خلال الخمس سنوات الماضية. ونتيجة للمجازر التي قامت بها في عدد من المدن والمحافظات اليمنية، فلقد أصبحت في وقتنا الحاضر دولة معزولة تعاني من العديد من المشاكل السياسية والعسكرية والاقتصادية الكبيرة.

هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟ الوقت- انتشرت أنباء متناقضة حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ولكن بدون مقاومة مسلحة، ستحاول قوات الاحتلال البقاء في هذا البلد عن طريق شراء الوقت وتغيير مراکز تواجد القوات.

أخبار

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

الوقت-صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والقوات المسلحة لمكافحة الفيروس.

القائد العام للحرس الثوري: تصريحات الأميركيين حول مساعدة إيران كذب وخداع الوقت-وصف القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، تصريحات المسؤولين الاميركيين حول استعدادهم لمساعدة الشعب الايراني في مكافحة فیروس کورونا بانها كذب خداع، معلنا في الوقت ذاته استعداد الحرس الثوري لمساعدة الشعب الاميركي ان كان بحاجة لذلك.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إذا كانت اميركا متأكدة من وفاة لفينسون فلتعلن عن ذلك الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي ان روبرت لفينسون(الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي) قد غادر الاراضي الايرانية إلى وجهة مجهولة منذ سنوات على أساس وثائق موثوقة، واضاف إنه إذا كانت اميركا قد تاكدت من وفاته فلتعلن عن ذلك دون استغلال سياسي.

الرئيس الإيراني يأمل بالقضاء على كورونا بإيران في هذا التوقيت الوقت-أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن امله بان يشهد الاحتفال بالمنتصف من شهر شعبان ذكرى ولادة الامام الحجة المنتظر، احتفالا بالانتهاء من فيروس كورونا في البلاد.

الحوثي يرحّب بإعلان "تحالف العدوان" القبول بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد الوقت- رحب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، بإعلان تحالف العدوان، القبول بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وثائق تركية لمساعدة الصين في مكافحة وباء عام 1938 الوقت- ذكرت وكالة الأناضول التركية أن نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران اكد تضامن بلاده مع المجتمع الدولي في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال نشره وثائق من الأرشيف الدبلوماسي تتحدث عن لقاحات تعهدت تركيا بإرسالها إلى الصين جراء وباء الكوليرا الذي اجتاحها عام 1938.

اليمن يواجه خطر كورونا في ظل تدمير العدوان السعودي نظامه الصحي الوقت- اكدت ثلاث منظمات حقوقية أن اليمن يواجه خطر فيروس كورونا المستجد في ظل تدمير تحالف العدوان السعودي أكثر من خمسة وتسعين في المئة من نظامه الصحي.

بيان خلية الاعلام الامني حول استهداف المنطقة الخضراء الوقت- أصدر الاعلام الامني العراقي اليوم الخميس، بيانا حول قصف المنطقة الخضراء ونشر صورا لاثار سقوط الصاروخين.

بعد اعتداء ضابطي جيش على قاضٍ.. القضاء السوداني يضرب عن العمل الوقت- ﻭﺟّﻬﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء في السودان، ﻧﻌﻤﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎلإﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ لحين ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍء ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻭ ﺃﺛﻨﺎء وجوده في محطة ﻭﻗﻮﺩ .

القانون الجنائي الروسي يدرس تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة الوقت- يدرس مجلس الدوما الروسي تعديلات يتوقع أن تدخل في القانون الجنائي الروسي بشأن تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة.

مناورات الدفاع البيئي للقوات البرية لحرس الثورة تبدأ اليوم الوقت- بدأت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية اليوم الأربعاء مناورات الدفاع البيئي لمدة ثلاث أيام متوالية والتي ستشمل 3000 نقطة في جميع أنحاء البلاد بما فيها 100 نقطة في طهران.

لمواجهة كورونا.. الكيان الصهيوني يستعد لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية الوقت- يستعد الكيان الصهيوني لشراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، من الولايات المتحدة ودول خليجية (لم تسمها)، بهدف تعزيز قدراتها الطبية، لمواجهة سيناريو تفشي متزايد لفيروس كورونا، وفق إعلام عبري.

الرئيس الإيراني: هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات والحظر عن أموالنا المجمدة الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة.

موقع "أكسيوس" الأمريكي: فيروس كورونا يؤدي لتدهور الحالة النفسية للأمريكيين الوقت- نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تقريرا يتحدث فيه عن استطلاع أجراه مع مركز استطلاعات "إبسوس"، عن تأثير فيروس كورونا على الحالة النفسية للأمريكيين، والتي سجلت تدهوراً كبيراً بسبب الفيروس.

أوروبا وأمريكا تتصدّر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في العالم الوقت- تصدرت اوروبا وامريكا الدول الاكثر تضررا بفيروس كورونا في العالم مع اقتراب عدد الوفيات والاصابات من النصف مليون حالة. وتشير اخر الاحصاءات الى اصابة اكثر من 426 الف شخص، ووفاة نحو 19 الفا اخرين في العالم.

نمكي: 38 مليونا من الإيرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني الوقت-أكد وزير الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، ان 38 مليونا من المواطنين الايرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني للكشف عن المصابين بفايروس كورونا.

الرئيس الإيراني يؤکد ضرورة تحري الدقة والسرعة في قياس حرارة ركاب السيارات الوقت-أعلن الرئيس الايراني، يوم الاثنين، ضرورة تحري الدقة والسرعة في قياس حرارة ركاب السيارات في الطرق الخارجية من اجل التقليل من تأخر وصول المواطنين.

مدير مكتب ميركل يكشف عن حالتها بعد لقائها مصابا بكورونا الوقت-قال مدير مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها التقت لفترة قصيرة فقط مع طبيب ثبت في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس “كورونا”، لذا هناك احتمال كبير لعدم إصابتها.

بكين تصف اتهامات واشنطن للصين بـ”كوميديا خرقاء” الوقت-صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الاثنين، بأن اتهامات الولايات المتحدة للصين وروسيا وإيران، بنشر معلومات كاذبة عن “كورونا” تبدو كوميديا خرقاء.

نائب الرئيس الأمريكي يؤكد إصابة 30 ألف أمريكي بكورونا الوقت-أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وتبين أن أكثر من 30 ألفا منهم مصابون بالفيروس.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

هل تخطط الولايات المتحدة لانقلاب في العراق؟

ثلاثة أسباب تفضح مؤامرة المساعدات الأمريكية؛ لماذا رفضت طهران تلك المساعدات لمواجهة كورونا؟

حرب ترامب النفطية...التهديدات والفرص

كيف تقيم الجماعات الإرهابية في إدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى تجاه بحر اليابان

النفط الأميركي يتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ "حرب الخليج"

طريق وعر أمام عدنان الزرفي للوصول إلى مكتب رئيس الوزراء

كورونا؛ التغيير في البنية الدولية للسلطة وتزايد دوران النفوذ من الغرب إلى الشرق

خبير في شؤون غرب آسيا للوقت: السعودية تسعى للخروج بماء وجهها من مستنقع الأزمة اليمنية

أوروبا وأمريكا تتصدّر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في العالم

"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية.. هل سنشهد في القرب العاجل انهيار هذه الاقتصاديات التي تعتمد على النفط؟

بوتين والأسد يناقشان هاتفياً تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بخصوص إدلب

هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟

الرئيس الإيراني يؤکد ضرورة تحري الدقة والسرعة في قياس حرارة ركاب السيارات

بكين تصف اتهامات واشنطن للصين بـ”كوميديا خرقاء”

السيد حسن نصر الله: لا صفقة خلف إطلاق سراح الفاخوري لكي نكون جزءاً منها

لمواجهة كورونا.. الكيان الصهيوني يستعد لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية

الدروس التي تعلّمها تحالف العدوان السعودي من هزيمته في اليمن.. هل في ذلك عبرة لأولي الألباب ؟

نمكي: 38 مليونا من الإيرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني

اتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟

سياسة الوعيد والكيل بمكياليين الإسرائيلية

مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان

هل أصبح "الكرملين" بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟

تقدّم الجماعات الإرهابية في شرق محافظة إدلب.. كيف كان ردّ فعل موسكو على مغامرة "أردوغان" في شمال سوريا؟ + خريطة ميدانية

ذعر "آل سعود" من سيطرة "أنصار الله" على حقول النفط اليمنية.. لماذا تم إدخال قوات وأنظمة عسكرية أمريكية إلى جنوب اليمن؟ + صور وخرائط ميدانية

قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق

الأبعاد المروّعة لجرائم الهندوس الوحشية ضد المسلمين في الهند

وزارة الصحة والسكان الجزائرية تنفي اكتشاف لقاح ضد كورونا

نسيب حطيط للوقت: الناتو بصدد تأديب تركيا وإعادتها إلى الحظيرة الأمريكية - الأوروبية

ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين

السودان يؤكد العمل على كشف المتورطين في محاول اغتيال حمدوك وإدانات دولية للحادثة

اتفاق "بوتين - أردوغان".. خطوة في اتجاه إحالة أزمة "إدلب" إلى المستقبل

أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2016 .. وأشد تراجع مئوي منذ أزمة 2008

منظمة الصحة العالمية: 70% من المصابين بكورونا في الصين تماثلوا للشفاء.. وإيطاليا تشدد الإجراءات

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات
المحادثات النفطية بين الولايات المتحدة والسعودية

حرب ترامب النفطية...التهديدات والفرص

السبت 3 شعبان 1441
 
 
 
 
 
حرب ترامب النفطية...التهديدات والفرص
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بينما أدت أزمة کورونا والانخفاض العالمي في الطلب على سوق النفط وعدم قدرة الدول الرئيسية المنتجة للنفط على التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج، إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، في خضم هذه الحرب النفطية، كشف وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الأربعاء الماضي أنه ناقش الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

لم يتم الإعلان عن المحتوى الدقيق لهذه المفاوضات، أو توقعات واشنطن من الرياض بالأحری،  ولکن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "مورغان أورتاغوس" في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو شدد في المكالمة الهاتفية على ضرورة أن تحافظ الرياض على الاستقرار في سوق الطاقة.

دراسة مواقف السياسيين الأمريكيين في الأسبوع الماضي، تظهر النظرة المتباينة للنخبة السياسية في هذا البلد حول آثار وعواقب استمرار انخفاض الأسعار.

بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية ونقلاً عن مصادر مطلعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راضٍ تمامًا عن خطط السعودية لطرد روسيا من بعض أسواق النفط، مع زيادة إنتاج النفط. وتبعاً لذلك، ترامب يؤيد خطط الرياض النفطية لمواجهة موسكو، وكان مصدر قلقه الوحيد هو خسارة منتجي الوقود الأمريكيين نتيجةً لانخفاض أسعار النفط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب وفي مكالمة هاتفية مع محمد بن سلمان في 9 مارس طلب منه إبقاء الأسعار منخفضةً، لكن الأسعار يجب أن تكون بحيث لا يتضرر المنتجون الأمريكيون ويبقون في سوق النفط.

من ناحية أخرى، ترامب الذي يواجه الآثار السلبية لكورونا على الاقتصاد الأمريكي، وإذ أعلن أن إدارته تشتري "كميات كبيرة" من النفط الخام لاحتياطيات النفط الاستراتيجية، يمكن أن يأمل في الارتياح النسبي للمستهلكين من انخفاض أسعار الوقود، للحفاظ على قوة حملته الانتخابية. قال في هذا الصدد: "إنها أكبر من أي خطة لخفض الضرائب يمكنكم تقديمها".

كذلك، لا يمكن تجاهل حقيقة أن المنافسة النفطية بين روسيا والسعودية كمؤسسين لأوبك بلس، تصب في صالح واشنطن، بحيث أن هذا التحالف آخذ في الانهيار الآن.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عن ارتياحه مجدداً من خسارة موسكو لحصتها في سوق الطاقة، وقال: "إن هذا الأمر مدمر للغاية لروسيا، لأنه عندما تنظرون إليها، يعتمد اقتصادها بالكامل على ذلك، ولدينا حالياً أدنى سعر للنفط منذ عقود، لذلك هذا مدمر للغاية لروسيا.[أيضًا] هذا سيء جدًا للسعودية، وهم منخرطون حالياً في المنافسة. وأنا سأنخرط في الوقت المناسب."

السؤال المطروح الآن هو، هل ستشير مكالمة يوم الأربعاء إلى أن الوقت المناسب الذي زعمه ترامب قد حان؟ بالتأكيد، بين النخب السياسية الأمريكية، يوجد من هو غير راض عن الاتجاه النزولي لأسعار النفط، علی عکس ترامب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ومعظمهم من الولايات المنتجة للنفط، ترامب إلى وضع تهديد روسيا بفرض عقوبات عليها، على جدول أعمال الإدارة الأمريكية، لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

أيضاً، بعثت مجموعة من 13 عضوًا جمهوريًا الاثنين رسالةً لمحمد بن سلمان، طالبوا فيها الرياض بوقف القرار الأخير بزيادة الإنتاج وإرسال النفط إلى السوق العالمية.

يدعو أعضاء الكونغرس هؤلاء إلى تفاعل دبلوماسي من قبل الإدارة مع السعوديين، من أجل احتواء العواقب الاقتصادية المدمرة لحرب النفط السعودية-الروسية على الصناعات النفطية الأمريكية. فلا شك أنه مع استمرار الاتجاه الحالي، فإن الكثير من صناعة النفط الأمريكية عالية التكلفة ستفلس.

فبينما يحتاج إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى 70 دولارًا للبرميل ليكون مربحًا، ولكن هناك الآن خصومات واسعة النطاق في السوق جعلت تداول النفط يتم عند 15 دولارًا و10 دولارات وحتى 8 دولارات للبرميل. على سبيل المثال، أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها ستزود المصافي الأوروبية بالنفط المكرر في أبريل مقابل حوالي 15 دولارًا للبرميل.

لكن هل ستجري المفاوضات الأمريكية مع المسؤولين السعوديين لإقناع الرياض بخفض الإنتاج بفاعلية؟ موقع "بلومبرج" زعم في هذا السياق أن استجابة السعوديين لطلب ترامب كانت إيجابيةً، وهو ادعاء يجب التشکيك فيه.

خلال القرن الماضي، العلاقة الثنائية التي أسسها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز بن سعود على متن سفينة حربية أمريكية في فبراير 1945، قد تغيرت لعدة أسباب. ففي حين أن السعودية ربما لا تزال أكبر مصدر للخام في العالم، لکن الولايات المتحدة كمستهلك لم تعد بحاجة إلى الرياض.

في عام 2001، کانت الولايات المتحدة تستورد ما معدله 2.66 مليون برميل من النفط الخام يومياً من السعودية. وفي عام 2018، انخفض هذا الرقم إلى 1.47 مليون برميل يوميًا، بانخفاض وصل إلی 44 بالمائة.

لقد أصبحت الولايات المتحدة اليوم منافسًا جديدًا في سوق النفط، وهذا خطر على السعوديين، والرياض حريصة على القضاء على هذا المنافس الجديد. هذا في حين أن خطط بن سلمان الاقتصادية الطموحة قد زادت من حاجة الرياض لموارد النفط، وهكذا رفضت الرياض قبول انخفاض إمدادات النفط من جانب واحد في اجتماع أوبك بلس.

من ناحية أخرى، مع تراجع أهمية دور غرب آسيا في عقيدة ترامب للسياسة الخارجية الأمريكية، يحتاج السياسيون الأمريكيون الآن إلى فهم أن الافتراض المسبق الأساسي للعلاقات الخاصة بين واشنطن والرياض على مدى العقود الماضية - النفط مقابل الأمن - لم يعد قابلاً للتطبيق. وبالطبع، المعارضة السعودية للطلب النفطي الأمريكي ليست غير مسبوقة.

فخلال الحرب الباردة، وعلى الرغم من أن العلاقات الأمريكية السعودية الوثيقة کانت تؤدي إلى تراجع نفوذ موسكو على المحور الغربي، ولکن مع ذلك في عام 1986، حاولت الولايات المتحدة إقناع السعودية بالخروج من الحرب النفطية التي وقعت في ذلك الوقت. في حينها، أرسل رونالد ريغان نائبه جورج بوش لإقناع السعوديين بتغيير مسارهم، لکنه لم يستطع إقناع الرياض، فاستمرت حرب أسعار النفط لستة أشهر أخرى.

الآن أيضًا ليس من الواضح حتى الآن ما الذي يمكن أن تفعله إدارة ترامب للضغط على السعودية أو روسيا لخفض إنتاجهما النفطي. في بعض الأحيان قد تستغرق الحرب على حصص السوق أشهرًا، بالإضافة إلى أنه في الوضع الحالي فإن مسايرة السعودية لوحدها لن تحسن الأسعار.

تبيع نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، نفطها الرئيسي Qua Iboe مع خصم 3.10 دولار للبرميل، أقل من سعر برنت الرسمي. کما تبيع كولومبيا خام فاسكونيا بخصم 7.75 دولار للبرميل.

وفي قطاع الاستهلاك أيضاً هناك اتجاه هبوطي. ومع تفشي كورونا ونهاية موسم البرد، انخفض استهلاك الوقود في بعض البلدان، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، بمقدار الثلث أو أكثر، وعلى المصافي أن تخفض إنتاجها من النفط الخام المكرر.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الولايات المتحدة السعودية أسعار النفط روسيا حرب النفط كورونا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء