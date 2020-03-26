وثائق تركية لمساعدة الصين في مكافحة وباء عام 1938

الوقت- ذكرت وكالة الأناضول التركية أن نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران اكد تضامن بلاده مع المجتمع الدولي في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال نشره وثائق من الأرشيف الدبلوماسي تتحدث عن لقاحات تعهدت تركيا بإرسالها إلى الصين جراء وباء الكوليرا الذي اجتاحها عام 1938.

وأرفق قيران الصور التي نشرها، الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالقول: "وثائق من الأرشيف الدبلوماسي تتعلق باللقاحات التي تعهدنا بإرسالها إلى الصين في عام 1938 بسبب وباء الكوليرا".

وأضاف: "كما هو الحال في السنوات الأولى من تأسيس الجمهورية، تتضامن بلادنا اليوم أيضا مع المجتمع الدولي ضد الأوبئة".

وتضمنت الوثائق تعهدا من تركيا للحكومة الصينية يتعلق بلقاح الكوليرا الذي طلبته دائرة الصحة الصينية آنذاك.

واحتوت أيضا عبارات شكر في رسالة وردت لتركيا من المندوب الصيني الدائم لدى عصبة الأمم.