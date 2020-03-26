اليمن يواجه خطر كورونا في ظل تدمير العدوان السعودي نظامه الصحي

الوقت- اكدت ثلاث منظمات حقوقية أن اليمن يواجه خطر فيروس كورونا المستجد في ظل تدمير تحالف العدوان السعودي أكثر من خمسة وتسعين في المئة من نظامه الصحي.

واتهمت هذه المنظمات من بينها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، تحالف العدوان السعودي والاماراتي باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية في اليمن بشكل مباشر ومتعمد، معتبرة أن انتهاك القانون الانساني الدولي وتمزيق اجساد ضحايا الاطفال في اليمن هي واجهة الاصلاحات التي كان يدعي ولي العهد السعودي تنفيذها.

وطالبت المنظمات الثلاث المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإلزام السعودية والإمارات فك الحصار ووقف العدوان وإعادة إعمار المستشفيات التي دمرتها غارات العدوان السعودي.