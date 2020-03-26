بيان خلية الاعلام الامني حول استهداف المنطقة الخضراء

الوقت- أصدر الاعلام الامني العراقي اليوم الخميس، بيانا حول قصف المنطقة الخضراء ونشر صورا لاثار سقوط الصاروخين.

وحسب السومرية نيوز، قالت الخلية في بيانها ان "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في وقت متأخر من ليل أمس، بالقرب من قيادة عمليات بغداد".

واضافت ان "الصاروخين انطلقا من منطقة النهضة وسط العاصمة".

وكانت وسائط إعلام عراقية قد تناقلت فجر اليوم الحميس خبر هجوم بصواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد وانطلاق صفارات الإنذار من السفارة الأميركية الواقعة في نطاق المنطقة.

وتزامن الهجوم بصواريخ الكاتيوشا مع إعلان فرنسا سحب قواتها من العراق.