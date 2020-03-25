الرئيس الإيراني: هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات والحظر عن أموالنا المجمدة

الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان هناك مساع في مجلس الأمن لرفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة.

قال الرئيس روحاني، اليوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة، نحتاج الى بقاء القسم الاكبر من الناس في المنازل، معربا عن شكره لكافة وسائل النقل لتقديمهم الخدمات للشعب.

وأضاف روحاني، في المجال الطبي حققنا انجازات كبيرة، 60 بالمئة من مستشفياتنا باتت خالية من المرضى ما يؤكد وجود جهود كبيرة في هذا المجال.

وأكد الرئيس الإيراني ان بلاده مستعدة لتقديم المساعدات لاي دولة تطلب ذلك من ايران بشأن مكافحة كورونا، قائلا، ناقشنا في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخاذ خطوات مهمة.

ودعا الرئيس روحاني، المواطنين ان يعلموا بان القرارات المتشددة هي لصالحهم، قائلا، سننفذ قرارات اكثر تشددا اعتبارا من يوم غد، تخطينا الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا ولكن من الممكن ان تكون هناك موجة ثانية.

وأضاف، حتى اليوم ليس لدينا نقص في الأسرة وكادر التمريض والأطباء في المستشفيات ، بل لدينا أسرة إضافية في أقسام العناية المركزة.

ونوه روحاني إلى أن أي دولة تريد المساعدة ستقبل ايران تلك المساعدة. قائلا، قدمت بعض الدول المساعدة و وصلت إلى البلاد. ونحن سنقوم بمساعدة أي دولة تطلب المساعدة واذا قاموا بمساعدتنا سنقبل تلك المساعدة.

وأوضح روحاني ان هناك في مجلس الأمن مساع لرفع العقوبات في ظل تفشي فيروس كورونا، قائلا، تحدثت هاتفياً مع رئيس احدى الدول غير دائمة العضوية في مجلس الامن حيث قال ان مشروع ذلك جاهز للمناقشة في مجلس الأمن، كما أننا نبذل الجهود لكي تحرر أموالنا المجمدة.