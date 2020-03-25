أوروبا وأمريكا تتصدّر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في العالم

الوقت- تصدرت اوروبا وامريكا الدول الاكثر تضررا بفيروس كورونا في العالم مع اقتراب عدد الوفيات والاصابات من النصف مليون حالة. وتشير اخر الاحصاءات الى اصابة اكثر من 426 الف شخص، ووفاة نحو 19 الفا اخرين في العالم.

حالة طوارئ عالمية. مدن ودول تغلق بالكامل، عشرات الالاف من المصابين ووفيات تزداد يوميا. فيروس كورونا يواصل التنقل بين الدول ليحصد اقتصادها وارواح بعض سكانها ويهز عروش قادتها.

الصين التي بقية في طليعة عدد المصابين سجلت 78 اصابة جديدة قال انها واردة من الخارج، فيما بلغت حصيلة وفياتها 3277 . وتصدرت ايطاليا قائمة الاكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الـ24 الماضية حيث احصت 743 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد وفياتها الى نحو 7000 واصاباتها الى نحو 70 الفا.

ومع استمرار ارتفاع اعداد المصابين والمتوفين في اسبانيا التي حلت 3 دول بعد ايطاليا والصين من حيث عدد الوفيات، سجلت البلاد 514 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات الى نحو 3000 والاصابات 42 الفا، ما دفع النظام الطبي الى شفير الانهيار حيث اصيب نحو 5400 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالفيروس اي نحو 12 بالمائة من اجمالي المصابين.

في فرنسا اصبح عدد الوفيات عتبة الـ1000 حيث اعلنت السلطات تسجيل 240 حالة وفاة اضافية ليصل عدد الوفيات الى 1100 ، فيما تجاوز عدد المصابين 22 الفا وسجلت في المانيا نحو 160 وفاة ونحو 33 الف حالة اصابة.

الولايات المتحدة تواجه تسارع مستمرا ومتصاعدا في عدد الوفيات والمصابين حيث أعلن عن أكثر من 780 حالة وفاة اما المصابون فتجاوز عددهم 54 الفا مما يجعلها الان الدولة الثالثة في العالم من حيث عدد الحالات المسجلة بعد الصين وايطاليا .

مع وجود بؤرة امريكية في نيويورك حيث سجلت معظم الوفيات وقال عمدة المدينة ان المدينة تحتضر، متوقعا تفاقم الوضع في الشهرين المقبلين ومنتقدا طريقة تعامل ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع الوضع في المدينة، فيما بدا الرئيس ترامب وقد غير لهجته بعد ان كان يتحدث عن حرب مع الفيروس، عاد ليعلن نيته تخفيف اجراءات الاغلاق منتصف الشهر المقبل رغم الارتفاع الحاد في الوفيات الناجمة عن الفيروس الذي دفع منظمة الصحة العالمية الى التحذير من ان الولايات المتحدة يمكن ان تتجاوز اوروبا قريبا في الاعداد وتصبح البؤرة الجديدة للوباء على المستوى العالمي.