نمكي: 38 مليونا من الإيرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني

الوقت-أكد وزير الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، ان 38 مليونا من المواطنين الايرانيين شاركوا في مشروع الغربلة الوطني للكشف عن المصابين بفايروس كورونا.

وفي شرحه لآخر إجراءات اللجنة الوطنية للوقاية من كورونا ومكافحتها، قال سعيد نمكي: خلال الايام الماضية شارك 38 مليونا و800 ألف شخص من المواطنين في مشروع الغربلة، وكان 547 ألفا منهم لديهم أعراض الاصابة بكورونا.

واضاف: تم إحالة 74 ألفا من هؤلاء الى المراكز الصحية والعلاجية، كما تم نقل 8 آلاف شخص منهم الى المستشفيات لتلقي العلاج، وتم تشخيص حاجة 3 آلاف شخص من هؤلاء الى الرقود في المستشفى.