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أخبار

بكين تصف اتهامات واشنطن للصين بـ”كوميديا خرقاء”

الإثنين 28 رجب 1441
 
 
 
 
 
بكين تصف اتهامات واشنطن للصين بـ”كوميديا خرقاء”
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الوقت-صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الاثنين، بأن اتهامات الولايات المتحدة للصين وروسيا وإيران، بنشر معلومات كاذبة عن “كورونا” تبدو كوميديا خرقاء.

وقال شوان خلال إيجاز “من ناحية، تشوه الولايات المتحدة سمعة الصين، ومن ناحية أخرى، تتهم الصين وروسيا وإيران بنشر معلومات مضللة… لا يسعني إلا أن أسأل من ينشر في النهاية معلومات كاذبة؟ من يشوه الحقائق ويحاول الخلط بين الأسود والأبيض؟ هذه كوميديا الولايات المتحدة مع نشر الشائعات ومحاولات نسب الشبهات للآخرين تبدو “خرقاء” نوعا ما”.

وشدد المتحدث على أن الصين نقلت المعلومات المتعلقة بالوباء في الوقت المناسب إلى منظمة الصحة العالمية وبلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن اتهم روسيا والصين وإيران، بنشر معلومات مضللة بشأن الوضع الحقيقي حول فيروس “كورونا”.

وأكد بومبيو، أن التضليل موجه نحو تقويض الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لمواجهة فيروس “كورونا”، وأن بلاده “تحدثت بشكل مباشر مع هذه الدول” لكي تتوقف عن ذلك.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 آذار/ مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 341 ألف حالة.

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الصين الولايات المتحدة كورونا كوميديا خرقاء وزارة الخارجية الصينية

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