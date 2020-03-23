وزير الخارجية الإيراني: اميركا عائق في طريق المكافحة الدولية لكورونا

الوقت-أشاد وزير الخارجية الايراني “محمد جواد ظريف” بالجهود التي بذلها قادة مختلف دول العالم لإلغاء الحظر الامريكي علی ايران مؤكدا ان امريكا تعرقل المكافحة الدولية لفيروس كورونا

وكتب ظريف اليوم الاثنين في تغریدة له علی حسابه في تويتر، ان الشعب الايراني يثمن جهود قادة مختلف دول العالم والمجتمع المدني الرامیة الی الغاء الحظر الامريكي غير المشروع علی ايران.

واضاف ان هذه الجهود لم تجد اذانا صاغية لدی امريكا التي تضع العراقيل امام المكافحة الدولية لفيروس كورونا مؤكدا ان السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة هو الوقوف بوجه العقوبة الجماعية (ضد الشعب الايراني) التي تمارسها امریکا وهو ضرورة أخلاقية وهذا يعد ضرورة أخلاقية وعملية.

وكان ظريف قد اعلن في حوار مع صحيفة “فوليا دي ساو باولو” البرازيلية،ان الإرهاب العلاجي الأميركي حال دون اتخاذ موقف فاعل لمواجهة وباء كورونا العالمي.

أضاف، ان إيران دولة غنية، الا اننا لا نمتلك بفعل الحظر الموارد اللازمة لتقديم الخدمات للمتضررين وحتى لو كنا نمتلك القدرة المالية على ذلك فإن الحظر يحول دون شراءنا للأدوية والمعدات، فان القيود المصرفية والمالية المطبقة لا تميز بين شراء السلع الخاصة بالخدمات الإنسانية من غيرها، وعندما يتصور مصرف ما أن التجارة مع إيران أمر خطير، يقوم بغلق جميع الأبواب ببساطة.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الشركات الأوروبية المنتجة للأجهزة الطبية تجارتها معنا بسبب التهديدات الأمريكية ولا تبيع لنا المستلزمات الطبية. لذلك، فإن الإرهاب الاقتصادي والعلاجي الممارس من قبل الولايات المتحدة ضد إيران يتخذ أشكالا عديدة، وان هذه الإجراءات تعتبر جرائم ضد الإنسانية من وجهة نظر القانون.