كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى تجاه بحر اليابان

الوقت-أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صاروخين بالستيين قصيري المدى باتّجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

وتمّت عمليّة الإطلاق من مقاطعة بيونغان، بحسب ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية. وقالت هيئة الأركان إن "الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة وباقٍ على جهوزيته".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الأمر يبدو أنه عملية إطلاق "مقذوف أو أكثر من نوع الصواريخ البالستية".

وقبيل إعلان "يونهاب" عن عمليّة الإطلاق هذه، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأنّ مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية (البرلمان) دُعي إلى الانعقاد في 10 نيسان/ابريل.

وكانت كوريا الشمالية نفّذت في وقت سابق هذا الشهر عمليّتَي إطلاق مماثلتَين لمقذوفات رجّحت اليابان أن تكون صواريخ بالستية.