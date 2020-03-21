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  السبت 26 رجب 1441

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الاحتلال السعودي للبحرين.. لماذا لا تزال قوات "درع الجزيرة" جاثمة على صدور البحرينيين؟ الوقت- بعد مرور حوالي تسع سنوات على الاحتلال العسكري بقيادة السعودية والإمارات للبحرين، أصبحت هذه النظرية التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية تبذل الكثير من الجهود لضم الشيعة البحرينيين إلى أراضيها، محل إهتمام العديد من الخبراء السياسيين الذين يعتقدون بأن الرياض لا تنوي سحب قواتها العسكرية من كافة الأراضي البحرينية في القريب العاجل.

انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان توصل المراقبون والخبراء بشؤون العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية والنظام السعودي، إلى استنتاج مفاده أن آل سعود في طريقهم ليصبحوا آل سقوط، وذلك نقلا عن قناة الجزيرة الفضائية

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هل أصبح "الكرملين" بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟ الوقت- على الرغم من أن الجهود التي بذلتها موسكو خلال الفترة الماضية فشلت في التوصل إلى اتفاق بين الجماعات والفصائل الفلسطينية، إلا أن نهج "الكرملين" تجاه قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني التاريخي، وكذلك تجاه التطورات الداخلية في فلسطين يختلف اختلافاً كلياً عن النهج الأمريكي ولهذا فلقد رحبت جميع الفصائل الفلسطينية بجميع الجهود الروسية.

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الوقت-أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صاروخين بالستيين قصيري المدى باتّجاه بحر

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أميركا تتهم روسيا والصين وإيران بالتضليل بشأن فيروس كورونا الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "إن التضليل بشأن فيروس كورونا يأتي

بوتين والأسد يناقشان هاتفياً تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بخصوص إدلب الوقت-أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث باتصال هاتفيّ مع ال

السيد حسن نصر الله: لا صفقة خلف إطلاق سراح الفاخوري لكي نكون جزءاً منها الوقت-أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن لا وجو

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بعد عودته من رحلة خارجية.. رئيس وزراء قطر السابق في الحجر الصحي الوقت- انضم رئيس وزراء قطر السابق، عبدالله بن ناصر آل ثاني، الأربعاء، إلى من تم وضعهم في الحجر الصحي، احترازا من الإصابة بفيروس "كورونا".

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بعيدي نجاد : يجب المساهمة ضد الحظر الأميركي الوقت-دعا السفير الايراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، وسائل الاعلام البريطانية للمساهمة ضد الحظر الاميركي المفروض على ايران، لافتا الى التاثير السلبي الذي يتركه الحظر على مكافحة ايران لفيروس كورونا.

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أخبار

بوتين والأسد يناقشان هاتفياً تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بخصوص إدلب

السبت 26 رجب 1441
 
 
 
 
 
بوتين والأسد يناقشان هاتفياً تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بخصوص إدلب

بوتين والأسد يناقشان هاتفياً تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بخصوص إدلب

الوقت-أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث باتصال هاتفيّ مع ال

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الوقت-أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث باتصال هاتفيّ مع الرئيس السوري بشار الأسد الوضع في سوريا.

الكرملين أوضح في بيان له، يوم الجمعة، أن الرئيسين ناقشا تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار/مارس لتحقيق الاستقرار في إدلب.

وتناول بوتين والأسد خلال اتصالهما أيضاً "قضايا تعزيز العملية السياسيّة في إطار اللجنة الدستورية السوريّة، وكذلك موضوع المساعدة الإنسانية لسوريا".

كما أشار البيان إلى أنّ "الرئيس الروسيّ هنأ نظيره السوريّ بعيد ليلة الإسراء والمعراج".

يذكر أنّ بوتين كان أطلع الأسد مؤخراً في اتصال هاتفي على الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها خلال القمة الروسيّة التركيّة الأخيرة.

الرئيس السوري أعرب عن امتنانه لدعم بوتين في مكافحة الجماعات الإرهابية والجهود المبذولة لضمان سيادة سوريا، مقيّماً بشكل عالٍ "الاتفاق الروسي مع تركيا بشأن إدلب".

وخلُص اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان إلى مذكرة تفاهم حول إدلب، تضمنت وقف إطلاق النار بدءاً من منتصف ليلة التوقيع، وإنشاء ممر آمن بطول 12 كيلومتراً على طول الطريق السريع M4.

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بشار الأسد تركيا فلاديمير بوتين سوريا الكرملين إدلب رجب طيب إردوغان

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