كتلة الصادقون: هناك “مؤامرة” تقف وراء ترشيح الزرفي

الوقت- أكدت كتلة الصادقون النيابية، الخميس، أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يؤيد او يتبنى ترشيح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وفيما اشارت إلى أن تحالف سائرون لن يخالف الاجماع الشيعي، كشفت عن معلومات تفيد بوجود “مؤامرة” تقف وراء ترشيح الزرفي، على حد تعبيره.

وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تصريحات متلفزة، إن “ السيد مقتدى الصدر لم يتبن ولم يؤيد تكليف النائب عدنان الزرفي برئاسة الوزراء”، مؤكدا أن “تيار الحكمة وتحالف سائرون لن يخالفا الاجماع الشيعي ولن يسيرا عكسه”.

وأضاف العبودي، أن “موقف الصادقون من الزرفي نابع من الحس الوطني وقد رفضته لانه لا يطابق مواصفات المرجعية” بحسب قوله، مشيرا إلى أن “الطرف الأميركي تدخل بشكل كبير في اختياره”.

وكشف العبودي عن “معلومات بوجود مؤامرة على النظام السياسية بترشيح الزرفي”، لافتا إلى أن “الجهة التي رشحت الزرفي غير معلومة ولايوجد الية لاختياره”.